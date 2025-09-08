09:55 8.09.2025

Они нам шлют насильников и убийц, а мы им продолжаем списывать долги и поставлять продовольствие. И ведь получатели наших щедрот уже даже не демонстрируют ответного дружелюбия. Что должно произойти ещё, чтобы чиновники в верхах признали, что старая "советская" схема поддержки "союзных" государств в современных реалиях себя изжила?

Ранее стало известно о том, что Россия передала Таджикистану 810 тонн муки и почти 61 тонну подсолнечного масла. Речь идёт о поставках в рамках программы школьного питания Всемирной продовольственной программы ООН. Причём Москва является её крупнейшим донором, которая направила почти 90 миллионов долларов (это более 7 миллиардов рублей по сегодняшнему курсу). Рядовая новость, впрочем, поднимает вопросы о том, как Москва привыкла сотрудничать со своими соседями.

Кому за наш счёт банкет?



Такие щедрые подарки не единичны в случае Таджикистана. Год назад в Душанбе получили 1,2 тысячи тонн витаминизированной муки для организации обедов для учеников.

Регулярно получают грузы и другие страны — Кубе передали почти 470 тонн подсолнечного масла, а также предоставили кредит на закупку топлива в размере 60 миллионов долларов и два миллиона в качестве пожертвования на восстановление национальной энергетической системы.

С одной стороны, Россия является одним из мировых государств-лидеров, поэтому нужно поддерживать статус важного участника международных отношений. С другой, речь идёт об отголосках политики времён Советского Союза, когда регулярная помощь дружеским странам считалась элементом мягкой силы, позволяя бороться на геополитической арене с США, которые также раздавали кредиты и военную помощь в целях "борьбы с красной угрозой".

Вот только получатели далеко не всегда сегодня демонстрируют в ответ свою благодарность. Ещё при советской власти проблемы постоянно копились, а после становления новой страны к эффективности подобных методов мягкой силы стали возникать вопросы. Особенно это касалось стран коммунистического блока и внутренних республик. "Дружественные страны" постоянно просят новых грузов и кредитов, заодно настойчиво уговаривая забыть про старые. При этом параллельно они противодействуют инициативам Москвы, занимаясь дискриминацией русскоязычного населения.

Своеобразные флюгеры, которые постоянно ищут сиюминутную выгоду. Ожидаемо, но крайне неприятно.

В этом плане Таджикистан наиболее показателен. Россия вовсе не является основным поставщиком зерна — эту роль играет Казахстан, который продаёт до миллиона тонн ежегодно, перекрывая все потребности. Но когда возникают проблемы с поступлением муки, начинается паника. Это как раз произошло весной 2025 года, что спровоцировало резкий рост цен.

Москва, напомним, поставляет зерно как за деньги, так и в рамках гуманитарных инициатив. Но не стоит забывать, как в Таджикистане годами выдавливали русскоязычное население, а в 2009 году лишили русский язык официального статуса. Впрочем, для местных жителей Россия остаётся главным работодателем. Отсюда в нашу страну стабильно отправляется армия мигрантов. И не самых миролюбивых. Теракт в "Крокусе" — пример тому весьма показательный.

Какие ваши аргументы?



Аргумент в защиту подачек обычно всегда один. Россия предоставляет продукты питания, оформляет и прощает кредиты, а также инвестирует деньги и направляет грузы с продуктами питания в обмен на... политические преференции.

Что именно получала Москва в ответ?

В качестве примера стоит привести ситуацию в Киргизии, которая в 2014 году закрыла американскую базу в Манасе. Вот только никто почему-то не прощал России долги, причём речь идёт об эпопее, которая растянулась на целый век.

Можно вспомнить, как большевики отказались признавать долги Империи. Россия же после развала Советского Союза взяла на себя все долги (включая вышеуказанный имперский) бывших союзных республик. Взамен Москва получила советские активы и контроль над ядерным арсеналом.

Впрочем, в 2017 году стало известно, что глава Европейского банка реконструкции и развития ещё в 1991 году предлагал властям Великобритании создать фонд, чтобы списать долги России в размере 60 миллиардов долларов в обмен на… отказ от ядерного оружия.

Ещё раз: кредиты и продовольственная безопасность давно стали частью многогранных политических схем. У каждой страны есть свои интересы, которые могут пересекаться в тех или иных областях. И для достижения поставленных целей иногда нужно "подкупить" собеседника.

Возникает ощущение, что в России не всегда взвешенно оценивают положение дел в той или иной стране. Особенно это касается ближайших соседей. Про историю с Украиной, которая накопила миллиардные долги, говорить бессмысленно. Но такая ситуация складывается и в других странах, включая ту же Среднюю Азию.

Самый свежий пример — Армения, которая в последние несколько лет идёт строго антирусским курсом. Хоть в глаза армянские власти утверждают обратное, рассыпаясь в заверениях о "дружбе народов". Стоит напомнить, что в январе этого года Ереван сообщил о договорённости с Россией о списании части национального долга, причём по довольно бредовой причине (армянские военные не забрали груз с ракетами, который сами же и заказали). Аналогичная ситуация складывается сейчас и с Азербайджаном, который начал активно оппонировать Кремлю.

Куда смотрят коллекторы?



Ежегодно Россия списывала миллиарды или даже десятки миллиардов долгов других стран. Впрочем, главным должником остаётся Белоруссия, которая сегодня идёт в фарватере политической линии Москвы.

В топ-10 должников входит и Узбекистан, где могут избить школьника, попросившего об уроках на русском языке, тогда как местные "активисты" начинают истерить в ответ на появление новостей о строительстве русских школ, называя их "центрами пропаганды".

Зато Индия, которая также является одним из основных должников России, наладила с нами эффективное и взаимовыгодное сотрудничество. Это привело к интересным последствиям, когда индийские власти противятся давлению США, которые угрожают повышенными пошлинами. Причина более чем прозаичная: Нью-Дели закупает русские оружие и топливо. Первое — эффективное, второе – доступное. Простая экономика и рациональное мышление — ничего лишнего. Зачем ругаться с партнёром, который тебе выгоден?

К сожалению, такая парадигма работает не всегда. И именно поэтому нужно более эффективно распределять ресурсы, учитывая последующий эффект. Это касается как кредитов, так и участия в международных программах, которые в последнее десятилетие демонстрируют устойчивую деградацию из-за последовательного саботажа со стороны западных стран.

Согласно свежему отчёту Центробанка, совокупный внешний долг России вырос уже до 323 миллиардов долларов. И негативная тенденция вполне может продолжиться. К тому же нужно держать в уме неослабевающее санкционное давление, которое включает в себя заморозку активов страны и ряда крупных компаний.

В таких условиях Москва попросту не может позволить себе разбрасываться деньгами на финансирование "благотворительных" инициатив, более тщательно отбирая союзников. Лучше иметь синицу в руке, чем некоего журавля, которого даже не видно в небе. Поэтому пора дать работу коллекторам. В конце концов, получатели кредитов и помощи обязаны быть благонадежными.

Автор: Вадим Съедин