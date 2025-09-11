За чей счет банкет, товарищи? Оказывается — за наш, через квитанции ЖКХ

22:13 10.09.2025

Аудит тарифов ЖКХ выявил 5,7 млрд рублей нецелевых расходов, которые управляющие компании перекладывали на жильцов. По данным Генпрокуратуры РФ, средства шли на корпоративы и отдых за границей, маскируясь под «семинары» и «совещания»

Представьте: вы исправно платите за свет, воду и тепло, а часть ваших денег уходит на корпоративы топ-менеджеров управляющих компаний, на «тренинги» с выездом в курортные регионы в сопровождении красивых девушек, на покупку премиальных автомобилей для руководства, даже на билеты в отпуск для семей этого самого руководства. Звучит как абсурдный анекдот? Увы, это реальность. Её вскрыла Генеральная прокуратура.

Нарушения зафиксированы в 70 % проверенных регионов, говорится в сентябрьском отчёте. Открыто 50 уголовных дел.

Пока вы экономите на продуктах, одежде, развлечениях, лишь бы вовремя оплатить коммуналку, некоторые «дельцы» от ЖКХ весело тратят ваши деньги. Не просто тратят — гуляют на широкую ногу, да ещё и за ваш счёт. Корпоративы, заграничные командировки, семейные отпуска — всё оплачено вами через квитанции.

Генеральный прокурор Игорь Краснов прямо заявил: в тарифы ЖКХ включали всё, что душе угодно, от представительских авто до «онлайн-тренингов» с выездом в Сочи. Кто платит — тот и заказывает музыку? Да, только платим-то мы.

По итогам проверок Генпрокуратура выявила лишние траты на 5,7 миллиарда рублей. Пять с половиной миллиардов! Представьте, что можно было бы сделать на эти деньги в некоторых домах старого фонда:

— модернизировать изношенные электросети;

— отремонтировать подъезды и лифты;

— заменить трубы, чтобы вода не текла по стенам;

— утеплить дома, чтобы зимой не мерзнуть.

Но нет. Эти миллиарды ушли на шампанское, путёвки и «командировки» с видом на море для топ-менеджеров.

Что теперь, спросите вы?

Краснов обещает: тарифы будут пересмотрены, а за компаниями-нарушителями установят «пристальный надзор». Звучит обнадеживающе. Но вопрос остаётся: как это будет работать на практике? Станет ли это реальной реформой или очередной формальной проверкой, после которой всё вернётся на круги своя?

Ранее прокурор уже анонсировал внедрение единого реестра неналоговых платежей бизнеса, чтобы подобные схемы стало сложнее маскировать. Это шаг в правильном направлении. Возможно, именно прозрачность и контроль помогут остановить этот беспредел.

Но пока после таких новостей остаётся только горькое послевкусие. Так что в следующий раз, получая подросшую квитанцию ЖКХ, не спешите ругать инфляцию или государство. Возможно, часть денег ушла не на реальные нужды ЖКХ, а на шампанское под закат где-нибудь в Сочи. И как бы грустно это ни звучало, теперь становится понятно: за чей счёт банкет у начальства ЖКХ, товарищи. Ответ очевиден: за наш с вами. Как всегда.

Автор: Вероника Баренцева