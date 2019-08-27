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В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян

10:50 27.08.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Почти 34 млн человек, работающих в России, имеют избыточные или недостаточные для выполняемой ими работы компетенции. Они попадают в так называемую «кадровую яму».

«В России число работников, попавших в „кадровую яму“, достигает уже 33,9 млн человек, а в регионе Северной и Южной Америки — 87,6 и 58,6 млн соответственно», — говорится в докладе консалтинговой компании BCG и World Skills.

Как отмечает РИА «Новости», по мнению авторов исследования, проблема растущего кадрового разрыва является одним из ключевых пунктов мировой повестки на рынке труда. Ситуация, когда выпускники и профессионалы не могут найти работу по специальности, а работодатели тратят годы, чтобы найти специалистов на ключевые должности, возникла уже довольно давно.

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что с сентября 2020 года планируется исключить почти 100 позиций из перечня специальностей среднего профобразования. Это коснется профессий ткача, вышивальщицы, радиооператора, сборщика изделий электронной техники и других. 

Эксперты Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития выяснили, что в России по специальности или функционально приближающимся к ней профессиям работают 56,8%. Исследование показало, что только у 11% респондентов высококачественное образование, а у 34% — то, что можно оценить как выше среднего. Более 40% россиян конкурентны на рынке труда с точки зрения возможностей, которое дает хорошее образование, заключили эксперты.

Темы: Россия, Трудовое законодательство в России
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Комментарии читателей
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27.08.2019, 18:29
Гость: Когда наконец поймешь,

что кроме этой воровской системы ему
другой не надо. Он для этого и поставлен.
Не забудь проголосовать за него в 24-м.
27.08.2019, 15:07
Гость: Алита. Боевой ангел

Извините, пришлось Гревишку.........
Надоели они, даже главнокомандующему....
Сайт. Царьград
"Уволить в полном составе"
"То единственное, что он (Путин) должен сделать, как президент страны, это просто отправить в отставку весь кабинет министров, просто они проф непригодны, они безответственны, они не понимают, что нужно делать и ничего не собираются менять"
Эти люди сформировали в России феодально-сословную систему, и это очень страшно.
----
Экономический монархизм - кто то еще кроме подопечного моего здесь - пришли к такому же выводу
)))
27.08.2019, 14:56
Гость: Ося

А где 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест?.. (на производстве, разумеется)…-???
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