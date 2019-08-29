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Минтранс выделит 5,6 млн рублей на систему защиты самолетов от птиц

12:08 29.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Министерство транспорта РФ планирует выделить более 5 млн рублей на создание новой системы орнитологической безопасности аэропортов, пишет газета "Известия".

Как отмечает издание, согласно условиям размещенного тендера, максимальная стоимость работ по обеспечению орнитологической безопасности полетов воздушных судов оценивается Минтрансом в 5 596 853,19 рубля.

В требованиях к госзаказу указано, что разработчики системы помимо всего прочего должны будут найти подходы к собственникам аэропортов, чтобы они обеспечивали защиту от птиц на надлежащем уровне. Кроме того, от участников тендера ждут изучения опыта госргулирования в этой сфере в США, ЕС, Канаде и Австралии.

При этом в министерстве транспорта РФ не стали комментировать этот тендер, отметив, что вся необходимая информация есть в конкурсной документации.

Утром 15 августа пассажирский Airbus A321 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Симферополь, вскоре после вылета совершил аварийную посадку на кукурузном поле. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все остались живы.

Темы: Министерство транспорта РФ
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Комментарии читателей
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29.08.2019, 14:06
Гость: Пилот

Все эти меры по защите от птиц бесполезны, только трата денег и повод чтобы набить карманы. Самый действенный способ — это навести порядок, убрать свалки и помойки тогда и не будет так много птиц. Везде пишут «не кормите голубей» чтобы они не засерали все в округ, все другое бесполезно. Где чисто и нет помоек что большая редкость то там и нет голубей и чаек или очень мало.
29.08.2019, 13:51
Гость: Андрей Хабаровский

"Маловато будет".
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