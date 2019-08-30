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Бойцов Росгвардии оснастят видеорегистраторами

10:39 30.08.2019
© KM.RU, РИА Новости Рамиль Ситдиков
© KM.RU, РИА Новости Рамиль Ситдиков
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Росгвардия планирует оснастить видеорегистраторами своих сотрудников, работающих на массовых мероприятиях. Об этом в интервью ТАСС заявил глава ведомства Виктор Золотов.

«Видеорегистраторы планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы — при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций подразделениями спецназа ОМОН, СОБР и войскового спецназа, при реагировании сотрудниками вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов», — рассказал он.

В Росгвардии также обсуждается проект приказа об утверждении нагрудного знака военнослужащего, добавил Золотов. По его словам, для введения новшеств потребуется проработать финансово-экономические и правовые вопросы.

«В частности, при введении нагрудного знака потребуются серьезные дополнительные меры по защите персональных данных сотрудников и военнослужащих, кто принимает участие в специальных операциях по задержанию особо опасных преступников, в проведении контртеррористических мероприятий. Не секрет, что фиксируются случаи, когда бойцам спецподразделений и членам их семей поступают угрозы», — сказал Золотов.

Темы: Россия, Правоохранительные органы в России, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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30.08.2019, 16:56
Гость: Ник16

Тогда пусть Волгобалтийский канал углубляют. Каждому по лопате и вперёд.
30.08.2019, 15:35
Гость: Бабка ежка

Ой милок нету. Одни агрохолдинги с мираторгами. Да пашаничку производят больше чем кто в мире.
30.08.2019, 15:33
Гость: Гиперлуп Марсович

Оно не по этой части, в отличие от «прааативного» актива оппозиции.
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