Бойцов Росгвардии оснастят видеорегистраторами

10:39

Росгвардия планирует оснастить видеорегистраторами своих сотрудников, работающих на массовых мероприятиях. Об этом в интервью ТАСС заявил глава ведомства Виктор Золотов.

«Видеорегистраторы планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы — при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций подразделениями спецназа ОМОН, СОБР и войскового спецназа, при реагировании сотрудниками вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов», — рассказал он.

В Росгвардии также обсуждается проект приказа об утверждении нагрудного знака военнослужащего, добавил Золотов. По его словам, для введения новшеств потребуется проработать финансово-экономические и правовые вопросы.

«В частности, при введении нагрудного знака потребуются серьезные дополнительные меры по защите персональных данных сотрудников и военнослужащих, кто принимает участие в специальных операциях по задержанию особо опасных преступников, в проведении контртеррористических мероприятий. Не секрет, что фиксируются случаи, когда бойцам спецподразделений и членам их семей поступают угрозы», — сказал Золотов.