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Центробанк снизил прогноз роста российской экономики

16:44 6.09.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Банк России пересмотрел в сторону понижения прогноз роста экономики страны за 2019 года. Уточненный прогноз предполагает рост ВВП 0,8-1,3%, передает ТАСС.

Прогноз скорректирован «с учетом слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала текущего года», сообщил регулятор.

В 2020-2021 годах темпы роста российской экономики также пересмотрены вниз с учетом ожидаемого замедления роста мировой экономики, заявил ЦБ.

Предыдущий раз ЦБ пересматривал экономический прогноз на 2019 год в июне. Тогда оценка роста ВВП была снижена с 1,2-1,7% до 1,0-1,5%.

Ранее прогнозы роста российской экономики ухудшили агенство Moodyʼs (до роста ВВП на 1,2%) и Всемирный банк (также ожидает рост не более 1,2% ВВП).

Минэкономразвития пока сохраняет прогноз роста экономики в 2019 года на 1,3%. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, в свою очередь, считает, что ВВП вырастет менее чем на 1%.

Темы: Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.09.2019, 18:28
Гость: Экономика - это когда хорошо экономистам

А оно нам надо - этот рост экономики? Экономистов на шее у страны итак уже раз в пять больше, чем возможно прокормить.
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