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Уличенный в коррупции иркутский депутат переизбран на новый срок

11:55 9.09.2019
Фото с сайта news-life.ru
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Генеральный директор ООО «Центр отдыха «Ерши» Александр Панько 8 сентября переизбран депутатом городской думы Иркутска. Ранее губернатор региона Сергей Левченко требовал от депутатов досрочно лишить полномочий Панько за антикоррупционные нарушения.

Панько как самовыдвиженец баллотировался по округу №35 (микрорайон Юбилейный, 6-й Поселок ГЭС) и набрал 2 тыс. голосов. Ближайший его соперник, Игорь Демин, набрал 629 голосов избирателей, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в 2018 году депутат гордумы Панько был задержан в Иркутске и этапирован в Читу, где был арестован по обвинению в двойном убийстве в 1997 году. Арест Панько был связан с расследованием крупной деятельности преступной группировки «Ключевские», которая действовала в Забайкальском крае в 1995-2005 годах. СКР, в частности, сообщал, что Панько, возможно, был причастен к убийству двоих жителей Читы, представителей данной ОПГ.

В феврале 2019 года следствие прекратило уголовное дело в отношении Панько, он был отпущен и вернулся в Иркутск.

В начале текущего года губернатор Левченко направлял в думу Иркутска заявление о досрочном сложении полномочий депутата Панько, допустившего антикоррупционные нарушения, пишет ПАСМИ. Дума отказалась отравлять депутата в отставку. После этого губернатор обратился в Иркутский областной суд, который поддержал главу региона и признал незаконными отдельные положения Порядка досрочного прекращения полномочий муниципальных должностных лиц Иркутска за нарушение антикоррупционного законодательства.

Темы: Иркутская область, Борьба с коррупцией в России
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09.09.2019, 12:14
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