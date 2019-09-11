Соболь покроет миллионный штраф деньгами, выплаченными западными СМИ за организацию незаконных митингов

20:00

Западные спонсоры платят немалые деньги скандальному блогеру Алексею Навальному и его протеже Любови Соболь для того, чтобы они «показали все лазейки» для вмешательства во внутренние дела российского государства

Иностранные СМИ по традиции кричат о «кровавом режиме» в России, тенденциозно освещая незаконные митинги активистов, показывая только задержания и травмы «митингующих», делая упор на «зверствах» росгвардейцев и полицейских.

Особое внимание прозападные СМИ уделили несовершеннолетней активистке митингов Ольге Мисик по прозвищу «Конституция», которая появлялась на каждой незаконной акции. Также журналистов заинтересовала женщина в инвалидном кресле, которая присутствовала на пяти митингах оппозиции. Эти персонажи стали «символами протеста».

Иностранные журналисты активно продвигали кадры задержанных лидеров оппозиции. Например, скриншоты, где правоохранительные органы задерживают Любовь Соболь, западные СМИ представляют общественности как «незаконное действие». Не уточняя при этом, что она многократно нарушала законодательство РФ, избегая ареста благодаря малолетней дочери. Более того, на ней висит более 1,2 миллиона рублей административных штрафов. Любовь Соболь не смущает размер этой суммы, поскольку солидные средства, которые выделяют западные структуры, могут покрыть любой денежный штраф.

Издания «Радио Свобода» и «Голос Америки» открыто финансируются западными структурами. Они активно поддерживали протестную деятельность оппозиции. С 2017 года они признаны иностранными агентами.

Оба этих СМИ контролирует США. То есть, все новостные сводки и повестки сначала «фильтрует» американское правительство. А на выходе получается исключительно однобокое освещение событий в России. Таким образом купленные масс-медиа пытаются сформировать у жителей РФ негативное отношение к власти, Росгвардии и правоохранительным органам.

Протестная деятельность дорого обходится оппозиционерам, поэтому они заранее обеспокоились спонсорами. Очень пригодился им «резиновый кошелек» беглого олигарха Михаила Ходорковского. Он давно пытается раскачать обстановку в РФ, пытается влиять на исход выборов. Однако недавно Ходорковский отказался спонсировать Навального и Соболь, поскольку им не удалось собрать массовку на незаконные акции и добиться свержения власти.

Впрочем, Ходорковский – не единственный «благодетель» навальнистов, Некоторое время назад Соболь посетила церемонию вручения премии Бориса Немцова в немецком Бонне, учрежденной дочерью Немцова. Борющиеся за главный приз оппозиционеры стремятся показал себя во всей красе, расписывая, как они помогают дестабилизации обстановки в России. Премия фонда составляет 10 тысяч евро. После череды незаконных акций в Москве Соболь может побороться за «главный приз».

Ходорковский также входит в число учредителей данного фонда. Он и другие западные политические деятели готовы вложить деньги в любой антироссийский проект. На церемонии также был замечен Майкл Макфол, специалист по цветным революциям.

Макфол пристально следил за Единым днем голосования в России: он похвалил Навального за его «детище» под названием «Умное голосование». Стоит отметить, что проект оказался провальным, так как создавая его, скандальный блогер преследовал только цель обогащения – чего и добился благодаря западной поддержке, в том числе и Фонда Бориса Немцова.

Западные структуры активно спонсируют деятельность оппозиции, которая в свою очередь всеми силами пытается дестабилизировать политическую обстановку в России. Колоссальная волна вбросов, фейковых видео не смогли помешать проведению Единого дня голосования. Реклама «УГ» была опубликована в соцсетях и поисковых системах, несмотря на предупреждения Роскомнадзора. Данные факты будут рассмотрены соответствующими органами РФ, поскольку эта деятельность является разрушительной по отношению к российскому государству.