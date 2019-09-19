Путин заявил о технологической независимости России по 350 видам оружия

20:50

Россия вышла на уровень технологической независимости от других государств по 350 образцам вооружений и техники благодаря курсу на импортозамещение. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК) в Ижевске.

«Существенно выросла доля отечественной электронной компонентной базы в современных образцах вооружения, налажено производство двигателей для вертолетов и кораблей ВМФ. Скоро на российских предприятиях можно будет ремонтировать и двигатели для самолетов Ан-24», — цитирует «Интерфакс» президента.

Российский лидер отметил, что при организации и планировании импортозамещения в оборонной сфере были допущены некоторые ошибки. В итоге, по словам Путина, в 2018 году были сдвинуты сроки выполнения некоторых заданий из гособоронзаказа. Глава государства подчеркнул, что такие сбои необходимо оперативно устранять, учитывая планы по перевооружению российской армии и флота.

«В этой связи правительству и профильным ведомствам необходимо принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости в сфере производства военной продукции, в том числе находящейся на стадии проектирования», — добавил президент.

Владимир Путин напомнил, что курс импортозамещения России в оборонно-промышленном комплексе стартовал еще пять лет назад, и за это время стране «действительно удалось в чем-то продвинуться, во всяком случае, по ряду значимых направлений».