За вымогательство 100 млн рублей задержан генерал-майор главка МВД

17:13

В Москве задержан первый заместитель начальника ГУОООП МВД России генерал-майор Александр Мельников, обвиняемый по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу до 24 ноября, но решение вопроса об аресте отложили на 72 часа.

По информации РЕНТ ТВ, генерал-майор подозреваетсят в вымогательстве 100 млн рублей. Жертвой Мельникова стал проверяемый на причастность к совершению преступления (мошенничество) предприниматель, которому Мельников вместе с подельниками предложил избавиться от уголовной ответственности за 100 млн рублей, однако предприниматель не торопился соглашаться на сделку.

Тогда Мельников, по версии следователей, ввел в заблуждение одного из своих коллег, который дал поручение возобновить расследование уголовного дела (было возбуждено еще в 2015 году). Фотокопии материалов были представлены жертве. В итоге коммерсант согласился передать денежные средства.

Позднее предприниматель обратился в правоохранительные органы.