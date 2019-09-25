]]> ]]>
Главная В России Новости

За вымогательство 100 млн рублей задержан генерал-майор главка МВД

17:13 25.09.2019
Александр Мельников Фото: МВД России
Материалы по теме:

В Москве задержан первый заместитель начальника ГУОООП МВД России генерал-майор Александр Мельников, обвиняемый по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу до 24 ноября, но решение вопроса об аресте отложили на 72 часа.

По информации РЕНТ ТВ, генерал-майор подозреваетсят в вымогательстве 100 млн рублей. Жертвой Мельникова стал проверяемый на причастность к совершению преступления (мошенничество) предприниматель, которому Мельников вместе с подельниками предложил избавиться от уголовной ответственности за 100 млн рублей, однако предприниматель не торопился соглашаться на сделку.

Тогда Мельников, по версии следователей, ввел в заблуждение одного из своих коллег, который дал поручение возобновить расследование уголовного дела (было возбуждено еще в 2015 году). Фотокопии материалов были представлены жертве. В итоге коммерсант согласился передать денежные средства.

Позднее предприниматель обратился в правоохранительные органы. 

Темы: Задержания подозреваемых по громким уголовным делам, Правоохранительные органы в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.09.2019, 01:10
Гость: Евгений В

В центральном аппарате власти РФ, в силу своего континента создания, по всей логике, принципиально, не может быть ни одного честного человека или патриота России, а не своего кармана.
25.09.2019, 23:15
Гость: Русский

Не прошел в 2011 году аттестацию, но через пару месяцев попал в центральный аппарат. Вот такая история.
25.09.2019, 22:44
Гость: Депутат ГосДумы

Какие обыски, оштрафовать на 10 тыс рублей и пусть дальше служит. Он же никого не убил.
Все комментарии (16)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.