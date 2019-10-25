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Суд в Краснодаре удовлетворил иск Дерипаски к трем англоязычным СМИ

21:40 25.10.2019
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов

Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу, 25 октября, удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к трем англоязычным изданиям: The Times, The Telegraph и The Nation.

Поданный в сентябре иск основан, в частности, на том факте, что управление США по контролю за иностранными активами наложило на Дерипаску ограничительные меры и включило его в санкционный список на основании публикаций в трех англоязычных СМИ: британских The Times и The Telegraph, а также американском The Nation, сообщает "Интерфакс".

Эти статьи, как утверждает истец, не соответствуют действительности.

Сторона Дерипаски потребовала в суде признать недостоверными и порочащими его деловую репутацию три публикации, в частности, материал The Telegraph "Связанный с политиками олигарх заказал убийство банкира", статью The Times "Миллиардер, связанный с мафией, шпионил за конкурентами", а также заметку американского The Nation "Кремлевские связи Маккейна".

В иске Дерипаска также потребовал удалить данные публикации с интернет-страниц соответствующих изданий и опубликовать опровержение в течение 10 дней с момента принятия судебного решения.

Ответчики на назначенное на пятницу судебное заседание не явились и не представили суду иных материалов и доказательств.

Темы: Судебная система в России, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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25.10.2019, 22:54
Гость: Это не наш суд,

это его, дерипасовский, суд.
25.10.2019, 22:24
Гость: Иск о защите "деловой репутации"?.. Самому не смешно?

СлабО "оскорблённому" было судиться
Не в нашем "суде", а в суде за границей,
Где в жмурки бы с плутом не стали играть
И "чистою" грязь его дел объявлять?
25.10.2019, 22:22
Гость: Что,

их теперь закроют за фейки?
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