Суд в Краснодаре удовлетворил иск Дерипаски к трем англоязычным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу, 25 октября, удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к трем англоязычным изданиям: The Times, The Telegraph и The Nation.

Поданный в сентябре иск основан, в частности, на том факте, что управление США по контролю за иностранными активами наложило на Дерипаску ограничительные меры и включило его в санкционный список на основании публикаций в трех англоязычных СМИ: британских The Times и The Telegraph, а также американском The Nation, сообщает "Интерфакс".

Эти статьи, как утверждает истец, не соответствуют действительности.

Сторона Дерипаски потребовала в суде признать недостоверными и порочащими его деловую репутацию три публикации, в частности, материал The Telegraph "Связанный с политиками олигарх заказал убийство банкира", статью The Times "Миллиардер, связанный с мафией, шпионил за конкурентами", а также заметку американского The Nation "Кремлевские связи Маккейна".

В иске Дерипаска также потребовал удалить данные публикации с интернет-страниц соответствующих изданий и опубликовать опровержение в течение 10 дней с момента принятия судебного решения.

Ответчики на назначенное на пятницу судебное заседание не явились и не представили суду иных материалов и доказательств.