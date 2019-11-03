В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии

10:15

Руководитель центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев застрелен на западе Москвы, сообщает ТАСС. Убийство произошло на западе Москвы, на улице Академика Анохина.

Ибрагим Эльджаркиев/ Фото: 06.мвд.рф

В результате открытой неизвестным стрельбы погиб брат и Эльджаркиева Ахмед, также работавший в полиции.

К расследованию убийства подключились криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России. начальника центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ) МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщает "Интерфакс".

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании данного уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, версии, мотивы убийства, ведется поиск подозреваемого", - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, неизвестный произвел не менее 10 выстрелов. убийце удалось скрыться, в связи с чем в городе введён план "Перехват".

По предварительным данным следствия, убийство не связано со служебной деятельностью полицейских. Уголовное дело ГСУ СКР по Москве возбуждено по ч.2 ст. 105 и ст. 222 УК — убийство двух лиц и незаконный оборот оружия. В противном случае была бы ст. 317 УК — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, отмечает "Коммерсант". Отрабатывается версия, что преступление — результат разборок внутри ингушской диаспоры.