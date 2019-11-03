В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии
Руководитель центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев застрелен на западе Москвы, сообщает ТАСС. Убийство произошло на западе Москвы, на улице Академика Анохина.
Ибрагим Эльджаркиев/ Фото: 06.мвд.рф
В результате открытой неизвестным стрельбы погиб брат и Эльджаркиева Ахмед, также работавший в полиции.
К расследованию убийства подключились криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России. начальника центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ) МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщает "Интерфакс".
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании данного уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, версии, мотивы убийства, ведется поиск подозреваемого", - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По ее словам, неизвестный произвел не менее 10 выстрелов. убийце удалось скрыться, в связи с чем в городе введён план "Перехват".
По предварительным данным следствия, убийство не связано со служебной деятельностью полицейских. Уголовное дело ГСУ СКР по Москве возбуждено по ч.2 ст. 105 и ст. 222 УК — убийство двух лиц и незаконный оборот оружия. В противном случае была бы ст. 317 УК — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, отмечает "Коммерсант". Отрабатывается версия, что преступление — результат разборок внутри ингушской диаспоры.
Видео с камер: киллер расстреливает двоих мужчин в Москве. Перед тем, как убежать, убийца добивает их контрольными в голову. pic.twitter.com/bb83JOg9OA
— baza (@bazabazon) 2 ноября 2019 г.