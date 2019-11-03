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В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии

10:15 3.11.2019

Руководитель центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев застрелен на западе Москвы, сообщает ТАСС. Убийство произошло на западе Москвы, на улице Академика Анохина.

Ибрагим Эльджаркиев/ Фото: 06.мвд.рф

В результате открытой неизвестным стрельбы погиб брат и Эльджаркиева Ахмед, также работавший в полиции.

К расследованию убийства подключились криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России. начальника центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ) МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщает "Интерфакс".

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании данного уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, версии, мотивы убийства, ведется поиск подозреваемого", - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, неизвестный произвел не менее 10 выстрелов. убийце удалось скрыться, в связи с чем в городе введён план "Перехват".

По предварительным данным следствия, убийство не связано со служебной деятельностью полицейских. Уголовное дело ГСУ СКР по Москве возбуждено по ч.2 ст. 105 и ст. 222 УК — убийство двух лиц и незаконный оборот оружия. В противном случае была бы ст. 317 УК — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, отмечает "Коммерсант". Отрабатывается версия, что преступление — результат разборок внутри ингушской диаспоры.

 

Темы: Происшествия, Резонансные убийства и покушения в России
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Комментарии читателей
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03.11.2019, 14:04
Гость: Юляша

Это хорошо само по себе,просто по ходу вещей.
03.11.2019, 14:01
Гость: офицер

Будем честными и скажем, что сама власть и ее неадекватная политика породили во многом этно-национальные проблемы в обществе. Есть проблемы на Кавказе, где у власти нет никакого своего плана, есть проблемы в отношении русских, когда власть, под видом искусственно создаваемой "многонациональности", пытается жульничать и незаконно нарушать пропорциональное представительство русских в структурах власти. Тем самым власть пытается отрицать государствообразующую роль русских в угоду космополитам, заполонившим сегодня все наиболее важные направления развития государства. Этим самым они больше напоминают собой действия жуликов и наперсточников.
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Проблема также заключается больше в использовании не совсем законных методах самой властью. Когда, например, жесткость власти используется честно и законно, то не порождает ответного сопротивления со стороны общества.
03.11.2019, 13:51
Гость: угу

"Чабаны спустились с гор". Эти "антиэкстремисты" и есть экстремисты и террористы. Можете назвать хоть одного реального экстремиста которого они задержали? Они звёздочки и бабло зарабатывают на недовольных жизнью людей. К реальному антиэкстермизму дел не имеют. Кого-то достали из своих соплеменников, вот те и спустились с гор.
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