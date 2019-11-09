Для чего нужно изучать французский язык?

18:20

Хотите, но все никак не можете начать изучать французский язык?

Боитесь, что только потратите впустую силы, время и нервные клетки, остановившись на полпути? Скорее всего, да, иначе бы вас не было на этой странице.

Держите мотивацию! Специалисты образовательного портала French-online.ru составили список причин, по которым следует изучать любой язык.

Во-первых, для общения

Первым и самым очевидным является общение. Если вы поедете в Париж, то будете чувствовать себя комфортно в любой ситуации. Сможете спросить не только время и дорогу, но и более интересные вещи – историю достопримечательности, подробности последнего выступления местных знаменитостей и т.д. Важно и то, что турист, владеющий французским, априори вызывает симпатию и уважение, что не только приятно, но и может помочь при форс-мажоре.

Французский признан вторым по частоте использования в мире (на первом месте – английский). Он считается родным в более 20 государствах на всех континентах земного шара. Таким образом, его знание позволит путешествовать по Европе и Азии без опасений по поводу недопонимания с местным населением.

Во-вторых, для создания карьеры и развития в профессии

Знание второго языка повышает конкурентоспособность, что особенно актуально во время экономического кризиса. Кроме того, если вакансия связана с Францией, то работодатель предпочтет человека, знающего французский, а не английский, немецкий или итальянский.

В-третьих, для взаимопонимания в культурном плане

Освоив французский, у вас появится возможность поближе познакомиться с людьми другой национальности и их культурой, а также взглянуть на привычные вещи под другим углом.

Взаимосвязь языка и культуры показана на следующем примере. В Англии местоимение «вы» используется по отношению к единственному и множественному числу, к женскому и мужскому роду, к знакомому и незнакомому человеку. Во Франции оно носит чисто формальный характер, а в азиатских странах подчеркивает гендерные различия. И это – всего лишь один пример, по которому видна взаимосвязь двух понятий.

А еще вы сможете наслаждаться любимыми книгами и фильмами в оригинале. Каким бы качественным ни был перевод, он все равно далек от того, что планировал донести автор. Поэтому лучший способ понять произведение – прочитать его в оригинале.

В-четвертых, для облегчения изучения других языков

Дело в том, что многие языки связаны друг с другом. Английский от французского перенял немало слов и словосочетаний, поэтому их одновременное освоение упростит задачу.

В-пятых, для лучшего понимания своего языка

Речь идет о том, что иногда мы знаем, как что-то произнести, но не в курсе, почему так. Зная французский, вы будете понимать много заимствованных слов и, соответственно, правильно употреблять их.

И последнее, для активизации головного мозга и улучшения самоорганизации

В процессе освоения нового языка укрепляются связи между нейронами, благодаря чему улучшается память. Для достижения успеха заниматься необходимо не время от времени, а регулярно, что положительно влияет на самодисциплину и усидчивость.

Надеемся, что наша статья была полезной и эти причины стали существенными для вас.