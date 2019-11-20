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Якутские школьники будут ежедневно исполнять гимн России

16:28 20.11.2019
Скриншот с YouTube
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В Якутии с четверга, 21 ноября, в школах региона будет введена практика ежедневного исполнения гимна России, сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ министра образовании и науки республики Владимира Егорова.

"Необходимо с 21 ноября обеспечить введение в практику общеобразовательных организаций ежедневное исполнение государственного гимна Российской федерации", - говорится в документе.

Как говорится в документе, практика исполнения гимна будет осуществляться в рамках патриотического проекта "Мы - будущее России". Указ о данном проекте был подписан главой Якутии Айсеном Николаевым.

Кабмину республики совместно с муниципальными властями и общественностью необходимо разработать проект, который "поможет школьникам формировать траекторию жизни, наполнять ее нравственными ценностями и смыслами". Парламенту также поручено "совершенствовать законодательство в области духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи".

Темы: Якутия
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Комментарии читателей
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20.11.2019, 22:12
Гость: Противнику

Значит, будешь исполнять: Щэ нэ змерзла Украина......
20.11.2019, 21:26
Гость: В родной

нэньке Америке его исполняют на каждом углу, а флаги висят даже в туалетах.
20.11.2019, 21:24
Гость: Продолжение

этого "обычая" читайте у Стругацких в "Обитаемом острове".
Все комментарии (18)
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