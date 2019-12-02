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Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»

13:01 2.12.2019
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com

Россия и Китай запустили в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири», передает ТАСС. Церемонию в режиме видеоконференции провели президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.

Телемост связал Сочи, Пекин и компрессорные станции в России и Китае. Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии станет первым топливом, которое поступит в газотранспортную систему. По ней трафик пойдет как на внутренний рынок РФ, так и на экспорт — в Китай. Изначально планировалось, что пуск газопровода состоится 20 декабря, однако все необходимые мероприятия удалось завершить раньше.

В Кремле реализацию проекта назвали важной как для российской стороны, так и для Пекина. Несомненна его значимость и для стран, которые выступают в качестве потенциальных покупателей газа.

По последней информации, «Сила Сибири» стоит 1,1 триллиона рублей. Протяженность газопровода — около трех тысяч километров, он проходит через Иркутскую и Амурскую области, а также по территории Республики Якутия.

«Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация договорились о поставках в 2014 году, в том же году началось строительство «Силы Сибири». Контракт на 30 лет предполагает поставку 38 миллиардов кубометров газа в год.

Темы: Россия, Китай, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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02.12.2019, 19:35
Гость: олифания

Поднимите головы и посмотрите на небо. Вам останутся только химиотрассы.
02.12.2019, 19:10
Гость: Зоя

Отличные стихи!
Нет, бензоколонке не гадко.
Тем более деньги за этот российский газ пойдут не российским тяжелобольным детям и инвалидам, а в панамские офшорфы лучшего друга ... и по совместительству(вот совпадение-то!) мультимиллиардера - Ролдугина.
02.12.2019, 18:27
Гость: Русский

... запуск Силы Сибири-1 это начало ПРИНЦИПИАЛЬНО новой Эры в развитии Сибири и Дальнего Востока. Один газоперерабатывающий Амурский комбинат мирового уровня -что ЗНАЧИТ!
Про Китай -всем ясно, самый мощный рынок для энергоносителей. Неслучайно Китай просит открыть Новый евро-газопровод из России (через казахстан).
А тут на Западе, под ногами Газпрома какая-то нищая украшка болтается. Закрыть вентель и забыть НАВСЕГДА. прощавайте хохлы, кизяки и буржуйки- это ваше настоящее и ближайшее будущее, а далее кладбищенская тишина.
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