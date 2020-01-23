Новый министр культуры Ольга Любимова забыла удалить свой старый блог в ЖЖ

16:59

Новый министр культуры Ольга Любимова стала одним из самых обсуждаемых членов обновленного российского правительства после того, как в интернете обнаружили ее блог и фотографию в футболке с нецензурной надписью. За Любимовой числится аккаунт в Livejournal под ником kropalik.

Фото: LiveJournal

Последние изменения на странице вносились 22 января. Согласно данным статистики, в ЖЖ Любимовой 195 постов, но теперь они не видны: удалены или скрыты.

Наибольшее обсуждение в соцсетях вызвали четыре поста автора 2008-го и 2010 годов, пишет Newsru.com. В одном из них Любимова призналась, что она "ни хрена не культурный человек", не выносит ходить в музеи, на выставки, в оперу, на балет, плохо знает мировой кинематограф, не понимает артхаус, а на спектакль в драматический театр пойдет только при условии, что его похвалили уважаемые ею люди.

В соцсетях мнения разделились: одни возмутились, как такой человек мог возгласить министерство культуры, другие отметили, что скандальным постам не меньше 10 лет, а Любимова показала себя "живым человеком".

В Госдуме заступились за Ольгу Любимову после травли в соцсетях.

"Я считаю, что это глупость, понимаете. Хотя мы все должны понимать, что все, что мы на заборе написали когда-нибудь станет известно. Я думаю, что когда она так выступала то, естественно, не думала ни о какой должности чиновничьей – она из нашей художественной среды, достаточно вольготной и достаточно свободной в своих проявлениях", — сказала заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, член фракции "Справедливая Россия" Елена Драпеко в интервью "Газете.Ru".

Драпеко подчеркнула, что у нее "нет никаких претензий по этой части" к новой главе ведомства.

"Тут они по мелочи привязываются. Потому что на самом деле про нее сказать плохого ничего серьезного нельзя. За ней нет негатива, поэтому и выкапывают столетней давности информацию", — отметила Драпеко.