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Новый министр культуры Ольга Любимова забыла удалить свой старый блог в ЖЖ

16:59 23.01.2020

Новый министр культуры Ольга Любимова стала одним из самых обсуждаемых членов обновленного российского правительства после того, как в интернете обнаружили ее блог и фотографию в футболке с нецензурной надписью. За Любимовой числится аккаунт в Livejournal под ником kropalik.

Фото: LiveJournal

Последние изменения на странице вносились 22 января. Согласно данным статистики, в ЖЖ Любимовой 195 постов, но теперь они не видны: удалены или скрыты.

Наибольшее обсуждение в соцсетях вызвали четыре поста автора 2008-го и 2010 годов, пишет Newsru.com. В одном из них Любимова призналась, что она "ни хрена не культурный человек", не выносит ходить в музеи, на выставки, в оперу, на балет, плохо знает мировой кинематограф, не понимает артхаус, а на спектакль в драматический театр пойдет только при условии, что его похвалили уважаемые ею люди.

В соцсетях мнения разделились: одни возмутились, как такой человек мог возгласить министерство культуры, другие отметили, что скандальным постам не меньше 10 лет, а Любимова показала себя "живым человеком".

В Госдуме заступились за Ольгу Любимову после травли в соцсетях.

"Я считаю, что это глупость, понимаете. Хотя мы все должны понимать, что все, что мы на заборе написали когда-нибудь станет известно. Я думаю, что когда она так выступала то, естественно, не думала ни о какой должности чиновничьей – она из нашей художественной среды, достаточно вольготной и достаточно свободной в своих проявлениях", — сказала заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, член фракции "Справедливая Россия" Елена Драпеко в интервью "Газете.Ru".

Драпеко подчеркнула, что у нее "нет никаких претензий по этой части" к новой главе ведомства.

"Тут они по мелочи привязываются. Потому что на самом деле про нее сказать плохого ничего серьезного нельзя. За ней нет негатива, поэтому и выкапывают столетней давности информацию", — отметила Драпеко.

Темы: Культура и искусство в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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23.01.2020, 22:35
Гость: О.Любимова работала на телевидении

Была корреспондентом программы ОРТОДОКС"канала ТВЦ (2001), корреспондентом Третьего канала (программы "Итоги недели с Глебом Пьяных", "Главная тема", "Цена вопроса", "Дольче Вита" и др.; 2001-2003), шеф-редактором программ ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ" (2002), "Регион" (2003), "Русский взгляд" (2003-2009).

Вела программы "Москва-2009", "Город и люди", ток-шоу "Горожанка" на телеканале "Столица". Позднее участвовала в создании программ на ТЕЛЕКАНАЛЕ "СПАС" ("И т.д"СЕМИНАРИСТЫ").

В 2010-2011 годах - руководитель итоговой информационно-аналитической программы "Контекст" на телеканале "Культура ==============================================
Как же либеры , истинные ценители Дома -2, такое проглотят. Вот и "давятся" хрюкая
23.01.2020, 22:28
Гость: Ну-ну

А что? Вполне достойый кандидат для распила денег, выделяемых на культуру таким же культурным братьям типа Бессеребренникова...
23.01.2020, 22:20
Гость: Хахаха- дорогая редакция ещё не всё

выложила. Приличия соблюдает. Так такооое,в другом блоке, чего нельзя выкладывать- чтоб не было нарушения..ненормативная лексика там...
Дожили...Ай да культурный министр, православный, из театральной московской семьи...
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