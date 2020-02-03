Инвестиционный форум в Сочи перенесут из-за коронавируса

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Вице-премьер Татьяна Голикова попросила председателя правительства Михаила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи. Премьер в ответ предложил перенести мероприятие. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы эту ситуацию обсуждали, предлагаю не отменить, а перенести его, как мы обсуждали, на другие сроки. В этом смысле нужно, конечно, в первую очередь думать о безопасности и здоровье наших граждан, да и участников форума», — сказал Мишустин на встрече с вице-премьерами.

Глава правительства подчеркнул, что к участию в сочинском форуме заявлено большое количество иностранных участников. При этом он указал на то, что организаторы понесли значительные расходы. Премьер поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вместе с министром финансов Антоном Силуановым продумать, каким образом компенсировать убытки организаторам.

Власти Китая в конце декабря объявили о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в китайском городе Ухане. По последним данным госкомиссии по здравоохранению Китая, в стране коронавирусом нового типа заразилось более 17 000 человек, свыше 360 скончались.

Случаи заболевания коронавирусом также зафиксированы более чем в 20 странах – Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Корее, Камбодже, Малайзии, Непале, Таиланде, Сингапуре, США, Франции, Шри-Ланке, Японии, на Филиппинах, в Индии, Италии, Финляндии и ОАЭ. 31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о первых заболевших коронавирусом в России.