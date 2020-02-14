Бывший губернатор Калужской области Артамонов станет сенатором

12:20

Экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на церемонии представления врио главы региона Владиславы Шапши сообщил о своем переходе в Совет Федерации, передает ТАСС.

«Сегодня Владислав Валерьевич [Шапша], он мне об этом сказал, подпишет представление в Совет Федерации, чтобы я был его представителем. Я благодарю и обещаю с честью выполнять свои обязанности», - сказал бывший губернатор.

Владислав Шапша до последнего времени работал в должности мэра Обнинска Калужской области. Артамонов проработал на посту губернатора Калужской области почти 20 лет.

Накануне президент РФ Владимир Путин принял отставку возглавлявшего Калужскую область с 2000 года Артамонова по собственному желанию. Врио губернатора стал глава администрации Обнинска Владислав Шапша.

«Владислав Валерьевич очень современный человек. Хорошо обучаемый. Человек, который может жертвовать свое время, свое благополучие ради общего дела. Он здесь родился, и это очень и очень важно. И я уверен, что эта традиция самопожертвования, служения, а не исполнения обязанностей, будет продолжена», - прокомментировал новое назначение Артамонов.