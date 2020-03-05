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Памфилова сравнила голосование за пакет поправок с комплексным обедом

17:43 5.03.2020
Фото с сайта wikimedia.org
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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что голосование за отдельные поправки к Конституции нельзя выполнить с технологической точки зрения.

Она также сравнила голосование за целый пакет изменений в основном законе с выбором комплексного обеда, где одно из блюд может не нравиться.

"Если бы это была поправка одна, две, три... максимум четыре, то могло в бюллетень уместиться, человек бы сказал, что за это [голосую] за, а за это - против. Но когда набирается такой серьезный пакет минимум на 24-25 листах... Это вообще немыслимо даже технологически", - цитирует Памфилову ТАСС.  

По ее словам, бюллетень не может выглядеть, как буклет.

"Я понимаю, что вам не нравится винегрет, но вам нравится борщ или котлеты. И вы тогда для себя решите: я откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я просто возьму, но винегрет не съем, мне от него ни холодно ни жарко, а котлеты все-таки будут при мне", - отметила Памфилова, отвечая на вопрос, что делать, если желающему проголосовать за поправки не нравится одна из них.

Темы: Конституция РФ
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Комментарии читателей
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06.03.2020, 00:27
Гость: Евгений В

Вся Конституция США занимает всего 2 листа, правда поправки еще листа 3. Но главное то, что она выполняется.
В РФ все законы и правила всегда мутные и трактуют их прокуроры, адвокаты, следователи и судьи кто как хочет, в зависимости от множества внешних условий, включая телефонное право и стоимости услуги.
Так что Панфилова права. К чему вся эта бодяга?
Последние двадцать лет власть выполняла Конституцию РФ только в той части, которая ей была выгодна, так бы и продолжали. Или им стало стыдно и они все же решили узаконить свои личные права, заручившись формальным согласием граждан страны, и, конечно, с целью увеличения заметно падающего рейтинга.
05.03.2020, 22:41
Гость: пенсионер

Скоты, конечно. А вы сомневались?
05.03.2020, 22:37
Гость: КУРС

Вы правы! Ей бы ещё слезу пустить об участи народной. Хоть кого нибудь посадили за фальсификацию и отмену выборов?
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