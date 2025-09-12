Патриарх Кирилл рассказал, что его отец крестил Путина

18:10 12.09.2025

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в московском Даниловом монастыре рассказал, что его отец крестил президента РФ Владимира Путина.

"Нельзя не сказать и о нашем президенте… Владимир Владимирович жил недалеко от Преображенского собора в городе Петербурге, в тогдашнем Ленинграде, где служил мой отец. И, оказывается, потом это узнали и доказали, что именно мой отец крестил Владимира Владимировича", – приводит его слова РИА Новости.

Патриарх отметил, что видит в этом не совпадение, а знак присутствия Бога в его жизни.

Путин, посетив в 2023 году Музей Русского патриаршества в Арзамасе, рассказал, что его крестил отец патриарха Кирилла в конце 1952 года.