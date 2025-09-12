Трамп заявил, что у него «заканчивается терпение» по отношению к Путину
Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News пригрозил «очень жестко ударить по России санкциями» и сказал, что у него «заканчивается терпение» по отношению к российскому президенту Владимиру Путину, пишет РБК.
Среди возможных ограничений глава Белого дома упомянул санкции против банков, нефти, а также пошлины. Трамп напомнил, что ввел дополнительные 25-процентные пошлины на импорт из Индии из-за ее закупок российской нефти, в результате чего ставка для Нью-Дели составила 50%. Он добавил: «Это не было легко».
«Когда Путин хотел это сделать (добиться урегулирования. — Ред.), Зеленский не хотел. Когда Зеленский хотел это сделать, Путин не хотел. Теперь Зеленский хочет это сделать, а Путин — вопросительный знак», — обратил внимание Трамп.
