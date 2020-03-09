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В Москве нарушителям самоизоляции по COVID-19 пригрозили тюремным сроком

07:53 9.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Нарушение режима самоизоляции для прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу может наказываться лишением свободы на срок до 5 лет. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

В частности такое наказание может последовать, если нарушение режима привело по неосторожности к смерти другого человека.

Уголовный кодекс РФ предусматривает в этом случае либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от 6 месяцев до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Соблюдение режима самоизоляции отслеживается с помощью камер видеонаблюдения, а при его нарушении предусмотрено размещение гражданина в обсервационном центре.

"Постановлением правительства РФ от 31.01.2020 № 66 коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих", - говорится на сайте столичной мэрии.

Московские власти также сообщают, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, наказывается штрафом (до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до 6 месяцев), либо лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 1 года.

В настоящее время в соответствии с указом мэра Москвы самоизоляция обязательна для прибывших в российскую столицу из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании.

На сегодняшний день общее число зарегистрированных в РФ случаев COVID-19 достигло 17.

Темы: Коронавирус, Москва
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Комментарии читателей
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09.03.2020, 13:16
Гость: Слабовато

В Китае за такое - расстрел.
09.03.2020, 12:36
Гость: личный опыт

Наши люди, живущие от зарплаты до зарплаты, в Италию, Иран, Францию, Германию и Испанию зимой не ездят, в крайнем случае летом в отпуск.
А за нарушение карантина надо расстреливать.
09.03.2020, 11:43
Гость: Павел__

Мышиный грипп опасен только для организмов, ослабленных мыслями о приближении пенсионного возраста!
Достаточно написать письмо резиденту с просьбой поднять пенсионный возраст до 80-ти лет - и мышиный грипп отступает на следующий-же день!
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