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В Кремле не увидели повода для введения режима ЧС

13:45 16.03.2020
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Поводов для введении в России чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого и никаких решений для этого», - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, власти также не обсуждают возможность переноса голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.

«Никаких альтернативных дат голосования в настоящий момент не рассматривается, для этого нет объективных показаний. Вы знаете, что дата голосования должна быть формализована указом президента. Дождемся этого указа. Пока подобных дискуссий не ведется», — заявил он.

Как сообщил 16 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в России зафиксировано 66 случаев заболевания коронавирусом, на данный момент выздоровел и был выписан из больницы каждый десятый зараженный.

Темы: Конституция РФ, Коронавирус, Россия
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Комментарии читателей
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16.03.2020, 16:50
Гость: "А нам всё равно..."

Отечеству вирус смертельный грозит...
Режиму же вынь да положь "плебисцит"!?
Толпясь, по его голосуя приказу,
Не скопом ли россы подцепят заразу?
16.03.2020, 16:41
Гость: Вася

Такие заявления, они делали перед девальвацией рубля, в январе этого года,убеждали в том что рубль сейчас силен как никогда, а на деле доллар уже $ 75.
16.03.2020, 16:37
Гость: Добрый селянин

Не хватает выступления какого-нить попа с текстом примерно такого содержания:
- Меня спрашивают миряне: - что делать, как быть в нынешней ситуации, как спастись от коронавируса?
Молитесь! Ибо безбожники помрут, а истинно верующий не заболеет. Болезнь сия – наказание господне за то, что не ходите в церковь, не приносите мзду малую за молитвы наши к Господу за вас, несчастные. Крайне необходимо прямо сейчас побороть свою гордыню и прийти в храм.
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