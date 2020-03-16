В Кремле не увидели повода для введения режима ЧС

13:45

Поводов для введении в России чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого и никаких решений для этого», - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, власти также не обсуждают возможность переноса голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.

«Никаких альтернативных дат голосования в настоящий момент не рассматривается, для этого нет объективных показаний. Вы знаете, что дата голосования должна быть формализована указом президента. Дождемся этого указа. Пока подобных дискуссий не ведется», — заявил он.

Как сообщил 16 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в России зафиксировано 66 случаев заболевания коронавирусом, на данный момент выздоровел и был выписан из больницы каждый десятый зараженный.