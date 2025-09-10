«Коалиция» поделила Украину: Франции — недра, Британии — логистика, Румынии — порты

11:45 10.09.2025

В тг-каналах появилась информация о возможном начале переброски французских и немецких войск в Румынию в рамках подготовки к развертыванию на территории Украины контингента «коалиции желающих».

«В аэропорту столицы Румынии, города Бухареста, замечен военный самолёт ВВС Франции, который используется для перевозки личного состава. Далее военнослужащие регулярной армии Франции могут быть перенаправлены на Украину морским или наземным транспортом», — пишет «Военный обозреватель».

Чуть позже появилась информация и о военно-транспортном самолете из Германии.

Практически одновременно с этими новостями некоторые тг-каналы сообщили о том, что хакеры из группировки KillNet обнародовали секретные карты по размещению этого самого контингента на территории Украины.

Судя по полученным в результате взлома канцелярии ВС Франции данным, на территорию незалежной планируется ввести около 50 тысяч военных стран ЕС и НАТО.

«…Размещены они будут не в „демилитаризованной зоне“, а в глубине Украины, и за каждой страной окажется свой закрепленный участок. И не только участок, но и контроль над тем, что приносит деньги», — пишет «Голос Мордора».

Фото из соцсети

Так, Франция будет контролировать полезные ископаемые, Великобритания логистику, Польша и Румыния — оставшееся побережье и порты.

«Коалиция» также планирует отправить на Украину армейскую авиацию, средств ПВО, зенитные ракеты малой дальности и пехоту. Командование, согласно полученным данным, разместится под Киевом.

Ранее ряд стран, в т. ч. Румыния, официально заявили об отсутствии планов по отправке своих военных на Украину. При этом один из депутатов Верховной рады несколько дней назад заявил, что военные «коалиции желающих» разместят на Украине еще до завершения конфликта.

«Военный контингент „коалиции желающих“ будет размещаться не после окончания боевых действий, а уже сейчас… Контингент должен быть не менее 20 тыс. человек», — сообщил он.

Была названа максимальная численность контингента — до 50 тысяч, больше всего военных из Франции, но планируются и из Дании, Нидерландов, Великобритании.

Стоит напомнить, что президент России Владимир Путин предупреждал о неприемлемости появления иностранных войск на территории Украины и жестком ответе на подобные действия со стороны России.

Пока информация о переброске войск «коалиции желающих» в Румынию и дальнейшей оккупации ими Украины официально не подтверждена, однако известно, что на румынской авиабазе «Михаил Когэлничану» будут храниться запасы снарядов, ракет и военной техники для Украины, а численность военнослужащих НАТО на ней доведена до 10 тыс., а в перспективе до 20 тыс. человек.

Сообщается, что «к 2040 г. база „Михаил Когэлничану“ станет крупнейшей базой альянса в Европе»

Кроме того, тг-канал «Русское оружие» напоминает, что ещё весной появилась информация о развёртывании в Румынии французских инженерных подразделений для картографирования местности, и именно французские источники первыми сообщили о срочной подготовке госпиталей к приёму десятков тысяч раненых к весне 2026 года.

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин обращает внимание на то, что если будет долгосрочное соглашение, о необходимости которого говорили Владимир Путин и Дональд Трамп, то в нем будут учтены все требования России, иначе оно не будет подписано.

— Тогда все, что связано с вводом войск, особенно «Коалиции», будет жестко пересмотрено: если и будет какое-то присутствие, то, скорее всего, оно будет символическое — будет прописано по количеству, по задачам, по обеспеченности вооружением и т. д. Если же сейчас, до подписания какого-то соглашения, то эти войска будут рассматриваться нами как законная цель. Это будет не оккупация, а непосредственное участие в ведении боевых действий на стороне Вооруженных сил Украины.

— Учитывая заявление Путина и всю ситуацию, если Европа и впрямь готова ввести свои войска прямо сейчас, на что они рассчитывают — что США все-таки им помогут или только на свои силы? Или в Европе считают, что их, как говорится, пронесет? Пронести, кстати, может по-разному.

— Мне нравится эта фраза.

Вы посмотрите, какой бардак сейчас во Франции. Внутри не разберешься. Что может в этой ситуации Макрон?

Как он может удержаться на плаву как президент, кроме как подобными заявлениями: «Мы сейчас введем войска. Я занят Украиной, не мешайте, я выполняю задачу в интересах США, всей Европы и т. д.»? Что он еще может сказать? Его это увлекает.

Посмотрите, что творится в Великобритании: войск нет, денег нет, тоже бардак страшный. Что может Стармер, кроме как: «Давайте поддержим „коалицию“, давайте займемся Украиной?» Ему говорят: «Занимайся своей страной». Он говорит: «Подождите, для меня важнее Украины». Тоже самое делали Лиза Трасс, Борис Джонсон. Клоуны, им больше делать нечего. Это общество спектакля. Оно выбрасывает наверх таких людей, такие решения. Тоже самое с Мерцем: он объявляет реванш, это нравится немцам, но что творится в самой Германии? Кто пойдет? Уже разговоры идут о направлении туда (на Украину — «СП») мигрантов.

Таким образом, мы выходим на понимание того, что все эти руководители увлечены «Коалицией» по одной простой причине — отвлечься от внутренних проблем, попытаться покрыть их внешними приоритетами и втянуть, а точнее не отпускать, США, заставить их замазаться в Европе и спрятаться за спиной Штатов.

В сложившейся ситуации руководители европейских государств готовы прыгать кто выше, чтобы нивелировать немощь внутри своих государств, сохранить свое реноме.

— Россия готова врезать по-настоящему сильно, чтобы окончательно отбить охоту вредить нам?

— Опыт боевых действий в формате СВО дал нам возможность в значительной степени мобилизоваться, прежде всего, экономически. Экономика позволяет нам выполнять невероятно сложные задачи.

Нас хотела втянуть в войну на истощения вся Европа, но мы выстояли, и какие-бы пакеты они не приняли, мы в состоянии преодолеть эти санкции. От этого мы становимся еще сильнее. Лучше подготовленной, имеющей боевой опыт армии в мире нет.

Мы можем врезать. Есть чем врезать, чтобы их образумить. И пришло время. Раз в 100 лет приходится бить их по сусалам.

Автор: Мария Кузнецова