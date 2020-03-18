Мигранты, пострадавшие из-за кризиса, потребовали от России помощи

22:11

Трудовые мигранты, потерявшие работу из-за сложной экономической ситуации в России, должны получать помощь от государства, заявил президент Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов изданию URA.RU.

По его словам, из-за кризиса в российской экономике многие мигранты потеряли работу, но при этом не могут покинуть страну по причине закрытия границ. «У некоторых нет денег, но за квартиру платить нужно, кушать нужно. Тогда давайте государственную помощь оказывать, создавать пакеты с сухпайком. Пусть МЧС ходит и по квартирам каждому пакеты раскидывает, чтобы люди с голоду не помирали, чтобы не было социального взрыва», — отметил Баратов.

Из-за того, что Узбекистан с 16 марта приостановил транспортное сообщение с другими странами, из России не могут выехать даже те мигранты, по которым есть решение суда о выдворении.