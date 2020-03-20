Дать по хорде. В Москве – «радиоактивная» точка протеста

Жители окрестных микрорайонов и активисты не раз указывали на опасность любых строительных работ в данном месте. ВИДЕО

В столице обострилась ситуация вокруг попыток строительства участка Юго-Восточной хорды, всю неделю шло противостояние жителей и активистов с одной стороны и представителей полиции – с другой.

Фото: youtube.com/Рупор Москвы

19 марта вечером попытки воспрепятствовать началу стройки закончились массовыми задержаниями, в три столичных ОВД было доставлено около 64 человек, распылением газа в протестующих и т.д. Ни один столичный чиновник не посчитал нужным присутствовать при этих событиях.

Как сообщил Накануне.RU задержанный лидер движения "Гражданская солидарность" Георгий Федоров, в четверг, 19 марта, на площадке будущего строительства собралось несколько сотен человек. До того момента на площадке периодически дежурили несколько десятков человек, но огораживать территорию и пытаться выдавить активистов с площадки власти с помощью полиции попытались именно в четверг.

Жители окрестных микрорайонов и активисты не раз и не два указывали на опасность любых строительных работ в данном месте. После войны в этих местах (тогда еще, конечно, не таких густонаселенных) работал "Московский завод полиметаллов", который быстро накопил десятки тысяч тонн радиоактивных отходов. Они в тот момент попросту захоранивались на пустыре, где сейчас планируют построить участок той самой Юго-Восточной хорды.

Фото: Накануне.RU

Буквально все – от жителей до специалистов и властей столицы знают о проблеме радиоактивного могильника, но видят способы решения задачи по-разному. Собственно, против стройки на этом опасном месте и выступают сегодня активисты, а в ответ мэрия в привычном для российской власти режиме заявляет, что, мол, "все будет хорошо, граждане" и "все экспертизы пройдены". Однако граждане склонны не доверять таким заявлениям и выступают резко против.

Власти же считают, что есть отдельные радиоактивные пятна на месте будущей стройки, но их будут ликвидировать специализированные структуры типа "Радона". А участок хорды в 28 км с мостовым переходом через Москва-реку все равно необходимо строить, это альтернатива и дополнение существующим транспортным развязкам.

"Как говорится, нет худа без добра. В результате этой работы мы одновременно решим сразу две задачи – построим хорду, радикально улучшив транспортную ситуацию, и ликвидируем радиоактивную помойку", – написал на своем сайте еще в конце января мэр Сергей Собянин.

Активная фаза стройки началась "под шумок" коронавирусного карантина, когда мэр призывал компании переводить людей на удаленный режим работы. Однако активисты стали препятствовать работам.

"Конечно же, мы выступаем и будем выступать против этой незаконной стройки. Отрадно, что все дни проезжавшие автомобилисты по Каширскому шоссе сигналили, поддерживая протестующих. А вечером нам в лицо распыляли газ, массово садили в автозаки и развозили по ОВД, меня с товарищами, скажем, доставили в "Замоскворечье-Сабурово", – рассказывает Георгий Федоров.

Всех, по его словам, оформили по 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции), хотя, по словам всех очевидцев, атаку на людей начали как раз представители власти. У одного из активистов попытались изъять личный автомобиль "Газель", в котором иногда на дежурство в ночь оставалось несколько человек.

"В ОВД в принципе сотрудники вели себя корректно, единственное, продержали всех до глубокой ночи. Якобы введен план "Крепость" и т.д., поэтому и такие жесткие действия на месте стройки", – добавляет Федоров. Сейчас на площадке строительства установили забор, посторонних не пускают, но активисты по-прежнему продолжают собираться.

Мы связались с Павлом Тарасовым, депутатом Московской городской думы, членом КПРФ, он оказался едва ли не единственным активистом после вчерашних событий, которого "не свинтили". Хотя первоначально попытки задержать и его – были.

"Мы пока определяемся с тактикой наших дальнейших действий. Для нас очевидно – никакая стройка здесь невозможна! На наши официальные запросы и обращения чиновники мэрии реагируют традиционно – расписывают наши бумаги какому-то нижестоящему чиновнику, тот долго сочиняет ответ и потом совершенно бесполезную бумагу пересылают нам. Такой вот диалог между властью и обществом", – подытожил Тарасов.

Конфликт с активистами по строительству Юго-Восточной хорды стоит в череде наиболее острых и ярких эпизодов противостояния общественности и властей Москвы. Вспомним на ровном месте созданное возмущение действиями чиновников по допуску/недопуску кандидатов на выборах в Мосгордуму летом, протесты против жуткой реновации со строительством в буквальном смысле "колодцев-человейников", в регионах уже открыто выступают не только против мэра Собянина, но и даже против самих москвичей из-за планов свозить им на переработку и захоронение столичный мусор (Владимирская, Архангельская область).

В самой столице, повторимся, мягко говоря, не все москвичи в восторге от деятельности нынешней команды в мэрии, несмотря на все попытки официозных СМИ (включая и федеральные каналы) выставить Собянина эффективным менеджером и этаким "Лужковым 2.0" в улучшенной, модернизированной версии.