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В Москве в туалете отдела полиции нашли склад наркотиков

18:16 21.03.2020
Участковый пункт полиции № 17. Фото: Яндекс Карты
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В Москве в туалете участкового пункта полиции № 17 на улице Плещеева нашли  склад героина. 16 марта там проводились обыски, которыми руководил глава ОВД Бибирево. В туалете за трубой в санитарном шкафу был найден пакет с одиннадцатью мешочками с порошкообразным веществом, который оказался героином.

Как сообщает Telegram-канал Baza, полицейские рассказали, что наркотики им мог подбросить гражданин Таджикистана, который был задержан для проверки документов. Во время проверки мужчина пожаловался на диарею и попросился в туалет. По словам сорудников полиции, он, по всей видимости, и подбросил наркотики.

Как стало известно «МК», обыск был спланирован. Полицейские сами заметили, что задержанный прячет наркотики в туалета и вызвали из отдела следственно-оперативную группу, чтобы изъять  порошок. 

 

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Правоохранительные органы в России
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Комментарии читателей
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21.03.2020, 22:07
Гость: к слову

Не только наркоту ,им ещё баксы подбрасывают,чтобы мы думали,что они не честные служивые,а мерзкие взяточники.
21.03.2020, 21:20
Гость: гнус

Все как положено в"протухшей" системе "обнуленных рабов",у "генпрока" не "выявили" жестокости, при расчленении трупа женщины "упырем-историком",а у "ментов" за трубами всегда любой "дури"полно.Пора привыкнуть за 20 лет правления "постылого" и "навязанного"режима.
21.03.2020, 20:57
Гость: Алевтина

Интересно кого пригласят на роль таджика,прячущего наркотики в туалете полицейского участка?
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