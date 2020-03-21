В Москве в туалете отдела полиции нашли склад наркотиков

18:16

В Москве в туалете участкового пункта полиции № 17 на улице Плещеева нашли склад героина. 16 марта там проводились обыски, которыми руководил глава ОВД Бибирево. В туалете за трубой в санитарном шкафу был найден пакет с одиннадцатью мешочками с порошкообразным веществом, который оказался героином.

Как сообщает Telegram-канал Baza, полицейские рассказали, что наркотики им мог подбросить гражданин Таджикистана, который был задержан для проверки документов. Во время проверки мужчина пожаловался на диарею и попросился в туалет. По словам сорудников полиции, он, по всей видимости, и подбросил наркотики.

Как стало известно «МК», обыск был спланирован. Полицейские сами заметили, что задержанный прячет наркотики в туалета и вызвали из отдела следственно-оперативную группу, чтобы изъять порошок.