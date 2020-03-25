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Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам России

16:26 25.03.2020

Президент России Владимир Путин выступает с телеобращением к гражданам России по ситуации с коронавирусом.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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25.03.2020, 22:34
Гость: Алмаз

Ещё раз убедился: предела глупости чиновников нет.
25.03.2020, 18:00
Гость: Саратовец

Они мои посты на КМ читают? В отношении поддержки семей с детьми - в точку.
Остальное все пустышка. Ну поставят ставку зарплаты в 15 тыр, оформят на четверть ставки, а работать заставят всю смену.
А кто оплатит простои ИП, ООО ? Нет кредитов, своими силами люди работают, и неделя простоя с сохранением зарплаты раз пошатнет неуверенное, но стабильное состояние. Вообще что ли снесло голову там, на высоте солнца?
25.03.2020, 17:17
Гость: охотник за бакланами

Последний день Помпеи

Был вечер, как удар,
И был грудною жабой
Лесов багровый шар,
Чадивший без послабы.
И день валился с ног,
И с ног валился тут же,
Где с людом и шинок,
Подобранный заблудшей
Трясиной, влекся. Где
Концы свели с концами,
Плавучесть звезд в воде
И вод в их панораме.
Где словно спирт, взасос
Пары болот под паром
Тянули крепость рос,
Разбавленных пожаром.

И был, как паралич,
Тот вечер. Был, как кризис
Поэм о смерти. Притч
Решивших сбыться, близясь.

Сюда! Лицом к лицу
Заката, не робея!
Сейчас придет к концу
Последний день помпеи.
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