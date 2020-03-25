Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам России
Президент России Владимир Путин выступает с телеобращением к гражданам России по ситуации с коронавирусом.
Президент России Владимир Путин выступает с телеобращением к гражданам России по ситуации с коронавирусом.
Ещё раз убедился: предела глупости чиновников нет.
Они мои посты на КМ читают? В отношении поддержки семей с детьми - в точку.
Остальное все пустышка. Ну поставят ставку зарплаты в 15 тыр, оформят на четверть ставки, а работать заставят всю смену.
А кто оплатит простои ИП, ООО ? Нет кредитов, своими силами люди работают, и неделя простоя с сохранением зарплаты раз пошатнет неуверенное, но стабильное состояние. Вообще что ли снесло голову там, на высоте солнца?
Последний день Помпеи
Был вечер, как удар,
И был грудною жабой
Лесов багровый шар,
Чадивший без послабы.
И день валился с ног,
И с ног валился тут же,
Где с людом и шинок,
Подобранный заблудшей
Трясиной, влекся. Где
Концы свели с концами,
Плавучесть звезд в воде
И вод в их панораме.
Где словно спирт, взасос
Пары болот под паром
Тянули крепость рос,
Разбавленных пожаром.
И был, как паралич,
Тот вечер. Был, как кризис
Поэм о смерти. Притч
Решивших сбыться, близясь.
Сюда! Лицом к лицу
Заката, не робея!
Сейчас придет к концу
Последний день помпеи.
|© ООО «КМ онлайн», 1999-2020
|О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
|
|
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.