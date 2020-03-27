В Минтруде объяснили условия оплаты труда на нерабочей неделе

11:22

Министерство труда прояснило порядок оплаты труда на грядущей нерабочей неделе.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, наличие в марте и апреле 2020 года нерабочих дней не служит основанием для снижения зарплат. При этом оплата должна производиться в обычном, а не повышенном, размере, поскольку нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням.

В случае, если сотрудник находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включается, поэтому отпуск на эти дни не продлевается.

В ведомстве также пояснили, на какие категории организаций режим нерабочей недели не распространяется. В частности к ним относятся все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки, а также транспорт.

Так, работать в обычном режиме будут сотрудники социальных фондов, включая ПФР, ФСС и Фонд ОМС. А вот государственные и муниципальные служащие на следующей неделе будут работать по решению руководителей.

В минувшую среду Владимир Путин в обращении к гражданам объявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей с сохранением заработной платы.

По словам главы государства, данное решение было принято с целью снизить распространение коронавируса в России.

Согласно последним данным, в России зафиксировали 840 случаев заражения коронавирусом, при этом 546 — в столице. Выздоровели 38 человек, двое умерли. Еще около 139 тысяч россиян остаются под наблюдением медицинского персонала.