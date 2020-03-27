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РПЦ призвала регистрировать браки онлайн, но венчания проводить в храмах

16:12 27.03.2020
Дмитрий Смирнов. Фото с сайта wikimedia.org
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РПЦ призвала российские загсы ввести на время карантина онлайн регистрацию браков. При этом глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов заявил, что венчания переводить в такой режим не надо.

«Вот ко мне полчаса назад пришла молодая пара, они собираются вступить в брак. Ну, тогда надо через компьютер регистрацию оформлять - по-современному. Сделать в загсах такую форму, а потом по почте высылать документы. И всё - проблема будет решена.

Венчание - это совсем другое. В нём участвуют 10-15 человек, редко 50. Обычно это близкие родственники и, может быть, три-пять одноклассников. Но храмы большие, можно так их рассредоточить, что вирус не дотянется. Никаких проблем нет», - цитирует слова Смирнова издание «Подъём».

И.о. начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева объяснила, что согласно законодательству, регистрация брака в России производится в личном присутствии жениха и невесты, поэтому в настоящее время пожениться онлайн невозможно.

При этом Уханева отметила, что находящиеся на самоизоляции молодожёны, могут перенести дату регистрации. Для этого им необходимо позвонить на горячую линию и попросить соединить с отделом ЗАГС, в который было подано заявление.

Темы: Церковь, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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27.03.2020, 22:04
Гость: Гундяев и вера?

А как же есть велбуду сквозе иглины уши проити, неже богату в царствие Божие.
27.03.2020, 20:43
Гость: Ленин и Крупская, кстати,

тоже в церкви венчались, несмотря на чтение Маркса.
27.03.2020, 20:24
Гость: Сорин И.Л.

Год назад я слышал по одному из федеральных каналов беседу с Владимиром Иосифовичем Ресиным. Он впервые озвучил цифру- ХХС стоил миллиард зелёных. Ясно,что не народные пожертвования, даже не щедроты воцерковленных олигархов, типа Малофеева. Федеральные и муниципальные средства.
И вся Москва застроена шаговой доступности тоже за такой счет.
Ну, да ладно. Что уж теперь делать...
НО, И ЕЩЕ РАЗ НО.
Когда Кремль и мэрия хотят хотя бы минимальной взаимности, понимания всей драматичности момента, гундяевы и смирновы и слышать ничего не хотят.
Им даже пример инославных католиков и протестантов, иноверных иудеев и мусульман(даже главную мечеть Ислама в Мекке закрыли на карантин!) не указ.
Гундяевы и смирновы хотят показать всему Миру, что вот, все слабы в Вере, все боятся, а вот они не боятся, и русская православная паства не боится!
Готовы со скалы прыгнуть и ангелы подхватят и понесут.
А нас спросили, хотим мы вместе с ними прыгать?
Что, Шуйское письмо Ильича не на пустом месте возникло?
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