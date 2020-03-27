РПЦ призвала регистрировать браки онлайн, но венчания проводить в храмах

16:12

РПЦ призвала российские загсы ввести на время карантина онлайн регистрацию браков. При этом глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов заявил, что венчания переводить в такой режим не надо.

«Вот ко мне полчаса назад пришла молодая пара, они собираются вступить в брак. Ну, тогда надо через компьютер регистрацию оформлять - по-современному. Сделать в загсах такую форму, а потом по почте высылать документы. И всё - проблема будет решена.

Венчание - это совсем другое. В нём участвуют 10-15 человек, редко 50. Обычно это близкие родственники и, может быть, три-пять одноклассников. Но храмы большие, можно так их рассредоточить, что вирус не дотянется. Никаких проблем нет», - цитирует слова Смирнова издание «Подъём».

И.о. начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева объяснила, что согласно законодательству, регистрация брака в России производится в личном присутствии жениха и невесты, поэтому в настоящее время пожениться онлайн невозможно.

При этом Уханева отметила, что находящиеся на самоизоляции молодожёны, могут перенести дату регистрации. Для этого им необходимо позвонить на горячую линию и попросить соединить с отделом ЗАГС, в который было подано заявление.