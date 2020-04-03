В Петербурге задержали бизнесмена за продажу разрешений ходить по городу

13:29

Полиция Петербурга задержала с поличным 43-летнего гендиректора деревообрабатывающей компании, когда он пытался продать четыре справки с разрешением передвигаться по городу, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Отмечается, что справки были выписаны на имена четырех петербуржцев. В них было указано, что они работают в его компании и имеют право ездить на работу. Также в справке говорилось, что компания выпекает хлеб, то есть, важна для жизнеобеспечения населения.

Полицейские проверили и выяснили, что такие люди в компании задержанного не числятся. Справки бизнесмен продал за тысячу рублей за каждую.

"Потенциальных клиентов противоправной схемы мужчина хотел привлекать посредством "сарафанного радио" через своих знакомых. Однако о преступных планах предпринимателя стало быстро известно полиции, и его задержали", - сообщили в управлении.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Бизнесмен был отпущен под подписку о невыезде.