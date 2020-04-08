Более половины россиян с ипотекой не проходят под кредитные каникулы

11:04

Более половины (51%) россиян с ипотекой не смогут воспользоваться правом на кредитные каникулы из-за лимитов, установленных правительством, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По оценке ОКБ на кредитные каникулы смогут претендовать 49% ипотечных заемщиков (более 2,5 млн кредитов). Этим правом также смогут воспользоваться 45% владельцев автокредитов (около 700 тыс. займов).

На кредитные каникулы также имеют право около 72% заемщиков, имеющих потребительские кредиты (почти 32 млн шт.), и более 90% владельцев кредитных карт (более 45 млн шт.). Такие данные рассчитывались по всем действующим кредитам в России по состоянию на 20 марта.

Если предположить, что сумма задолженности составляет в среднем 10% от предельного размера лимита, установленного правительством, то потенциальная общая сумма кредитов, по которым поступят обращения за "каникулами", превысит 1,5 трлн рублей, отмечает издание.

Вышеупомянутые ограничения на получение кредитных каникул были установлены постановлением правительства от 3 апреля. Максимальный размер кредитов, по которым можно получить право на "каникулы", составляет 1,5 млн рублей для ипотеки, 600 тыс. руб. для автокредитов, 250 тыс. руб. для потребкредитов для физлиц и 100 тыс. руб. для владельцев кредитных карт.

Специалисты считают, что из-за введенных ограничений кредитными каникулами смогут воспользоваться лишь ограниченное число заемщиков, при этом "особенно чувствительная ситуация" сложится для заемщиков из Москвы и Петербурга. Так, по данным ОКБ, в Москве средний размер автокредитов, потребкредитов и ипотеки превышает установленные правительством лимиты в два-три раза.