Песков сообщил об отсутствии реакции США на заявления Путина по ядерным испытаниям
Официальной реакции США на заявления президента России Владимира Путина по ядерным испытаниям не поступало. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишут «Известия».
«Нет, не поступала», — ответил он на соответствующий вопрос.
Представитель Кремля также отметил, что, «несмотря на четкие формулировки президента», за заседанием Совета безопасности последовала «излишне эмоциональная реакция запажных СМИ». «Все это идет в русле милитаристской антироссийской истерики, которая сейчас бушует в странах Западной Европы»,— приводит слова Пескова «Коммерсант».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 1 ноября заявила, что на Западе не сомневаются в реальности существования крылатой ракеты «Буревестник», поэтому боятся новых испытаний этого оружия. По ее словам, западные страны опасаются того, что в будущем может представить Россия, в связи с чем дипломат предложила «растянуть удовольствие».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нет в мире ничего вечного кроме движущейся материи. А конкретно так: любая техника рано или поздно при всему надлежащему техническому обслуживания перестает быть годной к употреблению или т.е. истекает срок годности. Это касается непосредственно и ядерных зарядов. Они вроде физически есть, но вот гарантии, что применения ЯО с данным зарядов сработает нет. Т.е. получается ситуация неопределенности, причем у всех обладателей ЯО. Уже одно это является сдерживающим фактором. Так что если одна стран,
обладательницей ЯО, проведет РЕАЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЯ ядерного заряда на носителем ЯО, то логично, что за ней последуют все другие страны, обладатели ЯО. А оно кому то надо? Мало было Карибского Кризиса в 1962 году, когда мир стоял РЕАЛЬНО перед ядерной войной между СССР и США? Что надо еще раз испытать судьбу, если да то промаха не будет. На этот раз человеческую глупость будет некому остановить.
На Новой Земле вроде осталось чего-то. Но, поскольку в СССР практически все тесты шли в Семипалатинске, а не на Севере, значит для этого были основания.
Обидно тащили, тащили хомячки у своего народа,бац и в труху-обидно понимаешь!
Вот и поговорка,не живи красиво,а умри счастливо!
«Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — заявил Рютте.
Штаты и прочий гнилой Запад действует по принципу-собака лает караван идет