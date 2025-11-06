Песков сообщил об отсутствии реакции США на заявления Путина по ядерным испытаниям

14:16 6.11.2025

Официальной реакции США на заявления президента России Владимира Путина по ядерным испытаниям не поступало. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишут «Известия».

«Нет, не поступала», — ответил он на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля также отметил, что, «несмотря на четкие формулировки президента», за заседанием Совета безопасности последовала «излишне эмоциональная реакция запажных СМИ». «Все это идет в русле милитаристской антироссийской истерики, которая сейчас бушует в странах Западной Европы»,— приводит слова Пескова «Коммерсант».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 1 ноября заявила, что на Западе не сомневаются в реальности существования крылатой ракеты «Буревестник», поэтому боятся новых испытаний этого оружия. По ее словам, западные страны опасаются того, что в будущем может представить Россия, в связи с чем дипломат предложила «растянуть удовольствие».