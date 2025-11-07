Шойгу предложил построить город в Сибири

Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на встрече, посвященной развитию кластера переработки критических металлов в Сибири, предложил построить город-спутник Саяногорска, который станет гордостью российских архитекторов.

"Здесь необходимо задуматься, в том числе с учетом того, что город Саяногорск является базовым для [бизнеса], для Саяно-Шушенской, Майнской ГЭС, для энергетиков, нам надо задуматься и смотреть, сделать ли еще город-спутник. Что-то еще надо делать в этой сфере", - приводит его слова ТАСС.

"У него (Саяногорска - прим. ред.) действительно большой потенциал, потому что здесь есть все, для того чтобы развиваться. Но хотелось бы все-таки построить то, что будет составлять гордость не только сибирских архитекторов, но и вообще наших российских строителей и архитекторов. Это я говорю как участник строительства первой части города Саяногорска", - добавил Шойгу. 

