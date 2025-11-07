Шойгу предложил построить город в Сибири
Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на встрече, посвященной развитию кластера переработки критических металлов в Сибири, предложил построить город-спутник Саяногорска, который станет гордостью российских архитекторов.
"Здесь необходимо задуматься, в том числе с учетом того, что город Саяногорск является базовым для [бизнеса], для Саяно-Шушенской, Майнской ГЭС, для энергетиков, нам надо задуматься и смотреть, сделать ли еще город-спутник. Что-то еще надо делать в этой сфере", - приводит его слова ТАСС.
"У него (Саяногорска - прим. ред.) действительно большой потенциал, потому что здесь есть все, для того чтобы развиваться. Но хотелось бы все-таки построить то, что будет составлять гордость не только сибирских архитекторов, но и вообще наших российских строителей и архитекторов. Это я говорю как участник строительства первой части города Саяногорска", - добавил Шойгу.
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; ...
вызывайте санитаров...
Каких санитаров,это государственный Преступник - в карцер до военного Трибунала.
Почему этот негодяй до сих пор вольно гуляет ?!?
Его деяний на 3 Высших меры хватит за глаза !
Категорически.Он неумеха и рядом с ним моментально образуется воровская шайка,которая жрёт народные деньги,как не в себя.
Его самого пора в Сибирь сослать как это делали в достопамятные времена. Нечего ему в столице делать и пользоваться всеми благами мира сего. По делам его и награда ему должна быть отменена. Пусть туры в тайгу организует с охотой и рыбалкой. У него это хорошо получается.