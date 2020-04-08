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Путин обещал работающим с больными COVID-19 медикам ежемесячные доплаты

17:50 8.04.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Президент РФ Владимир Путин пообещал врачам, работающим с больными коронавирусом, особые доплаты по 80000 рублей в месяц. Он сказал это на совещании с министрами и главами регионов.

Среднему медицинскому персоналу, медсестрам и фельдшерам, а также врачам скорой помощи, работающим с зараженными коронавирусом, президент пообещал доплату в 50000 рублей. Младшему медицинскому персоналу и водителям экипажей машин будут дополнительно платить 25000 рублей, сказал он в своем третьем за две недели обращении к россиянам о ситуации с коронавирусом.

«Такие специалисты находятся на передовой, поэтому будем исходить из этой ситуации, и установить для них повышенные страховые гарантии, так, как это сделано для военнослужащих Вооруженных сил России», — отметил российский лидер.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составило 8672 человека: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев. Большинство новых случаев заражения зарегистрированы в Москве — 660 человек. Еще 95 в Московской области и 34 — в Санкт-Петербурге. Вируса нет пока только на Чукотке, в Республике Алтай, Ненецком автономном округе и Туве.

Темы: Россия, Здравоохранение и медицина в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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08.04.2020, 23:30
Гость: Злой доктор

А за подачку в штучку баксов пусть сам своей жалкой жизнью рискует
08.04.2020, 23:28
Гость: Злой доктор

Зоя, во 2й класс сходи еще раз. Арифметика хромает.
08.04.2020, 23:02
Гость: чинделе

Очередной паллиатив от плюгавого. Те же грабли, что и с ВИЧ: в своё время приняли решение доплачивать медикам, работающим с ВИЧ-инфицированными и их кровью. Справедливо. Но. Остальные, работающие с Любыми, Необследованными больными и их кровью, без доплаты, как-то к этому отнеслись без понимания и ВИЧ-инфицированных просто избегали, мол "есть кому и без нас". Результат,- Россия по ВИЧ в первой десятке. Теперь вот COVID-19.
А что ожидать от недомерка? Только полумеры.
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