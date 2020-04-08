Путин обещал работающим с больными COVID-19 медикам ежемесячные доплаты

17:50

Президент РФ Владимир Путин пообещал врачам, работающим с больными коронавирусом, особые доплаты по 80000 рублей в месяц. Он сказал это на совещании с министрами и главами регионов.

Среднему медицинскому персоналу, медсестрам и фельдшерам, а также врачам скорой помощи, работающим с зараженными коронавирусом, президент пообещал доплату в 50000 рублей. Младшему медицинскому персоналу и водителям экипажей машин будут дополнительно платить 25000 рублей, сказал он в своем третьем за две недели обращении к россиянам о ситуации с коронавирусом.

«Такие специалисты находятся на передовой, поэтому будем исходить из этой ситуации, и установить для них повышенные страховые гарантии, так, как это сделано для военнослужащих Вооруженных сил России», — отметил российский лидер.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составило 8672 человека: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев. Большинство новых случаев заражения зарегистрированы в Москве — 660 человек. Еще 95 в Московской области и 34 — в Санкт-Петербурге. Вируса нет пока только на Чукотке, в Республике Алтай, Ненецком автономном округе и Туве.