Шойгу попросил Минобороны Чехии передать памятник маршалу Коневу России

23:02

Министр обороны Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать России памятник маршалу Ивану Коневу, который ранее снесли в Праге.

"Господин министр, не могу не выразить свое сожаление действиями органов самоуправления района Прага-6, которые накануне 75-й годовщины победы над немецким нацизмом отстранили памятник герою и освободителю Европы и самой Праги от нацистов, маршала Ивана Степановича Конева. Искусно проведенная в 1945 году военная операция по освобождению Праги от нацистов сохранила жизни сотен тысяч чехов и освободила миллионы Ваших сограждан от нацистского ярма", — цитирует письмо Шойгу РИА Новости.

Он напомнил, что СССР заплатил за освобождение Европы от нацизма огромную цену. В ходе одной лишь Пражской стратегической операции погибло и было ранено более 50 тысяч советских граждан, которые боролись за свободу и независимость чешского народа. Поэтому Россия не может оставаться безучастной в ситуации со сносом памятника освободителю Праги от нацистов, отметил министр.

"Прошу Вас как можно скорее передать памятник Российской Федерации. Ожидаем от Вас информацию о месте и времени его передачи. Если решение данной проблемы требует финансовых расходов, мы готовы полностью их оплатить", — написал Шойгу.

Руководитель отдела коммуникаций чешского Минобороны Ян Пейшек, отвечая на вопросы сетевого издания Parlamentní Listy, подтвердил получение ведомством письма Шойгу и заявил, что будет подготовлен ответ в Москву.

