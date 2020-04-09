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Шойгу попросил Минобороны Чехии передать памятник маршалу Коневу России

23:02 9.04.2020
© KM.RU, facebook.com/praha6
© facebook.com/praha6
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Министр обороны Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать России памятник маршалу Ивану Коневу, который ранее снесли в Праге.

"Господин министр, не могу не выразить свое сожаление действиями органов самоуправления района Прага-6, которые накануне 75-й годовщины победы над немецким нацизмом отстранили памятник герою и освободителю Европы и самой Праги от нацистов, маршала Ивана Степановича Конева. Искусно проведенная в 1945 году военная операция по освобождению Праги от нацистов сохранила жизни сотен тысяч чехов и освободила миллионы Ваших сограждан от нацистского ярма", — цитирует письмо Шойгу РИА Новости.

Он напомнил, что СССР заплатил за освобождение Европы от нацизма огромную цену. В ходе одной лишь Пражской стратегической операции погибло и было ранено более 50 тысяч советских граждан, которые боролись за свободу и независимость чешского народа. Поэтому Россия не может оставаться безучастной в ситуации со сносом памятника освободителю Праги от нацистов, отметил министр.

"Прошу Вас как можно скорее передать памятник Российской Федерации. Ожидаем от Вас информацию о месте и времени его передачи. Если решение данной проблемы требует финансовых расходов, мы готовы полностью их оплатить", — написал Шойгу.

Руководитель отдела коммуникаций чешского Минобороны Ян Пейшек, отвечая на вопросы сетевого издания Parlamentní Listy, подтвердил получение ведомством письма Шойгу и заявил, что будет подготовлен ответ в Москву.
 

Темы: Чехия, Исторические памятники в мире, Сергей Шойгу
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Комментарии читателей
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10.04.2020, 06:26
Гость: Вологда

Человек уважающий своих солдат сейчас просил бы маски ,аппараты ИВЛ ,антисептики для своих солдат. А просьбы о памятнике оставил на потом.
Когда же кончится у нас эта дись? Когда нелюди займут свое место на нарах?
10.04.2020, 06:13
Гость: маршал Патен

Фельдмальшар а ты когада брал Грозный в новогоднюю ночь 1995 года каким флангом коМандовал?
Это у тебя Мальчики умирали с улыбкой на устах?
10.04.2020, 05:24
Гость: Андрей Хабаровский

После Яна Гуса и Яна Жижки чехов имеют все кому не лень и в любой позе."Это моё личное мнение."
Все комментарии (16)
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