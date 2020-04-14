Сменить приоритеты: 12 депутатов Мосгордумы выдвинули 8 требований к мэру Собянину

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Мэру Москвы объявлен ультиматум: выплатить всем москвичам по 20 000 рублей, отменить оплату ЖКХ

Депутаты-коммунисты предупреждают: "В случае проведения несанкционированных многотысячных стихийных акций протеста жителей, вся ответственность ляжет на органы исполнительной власти г. Москвы".

Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин

В общей сложности депутаты выдвинули 8 требований к мэру Москвы Сергею Собянину:

Итак, в первом пункте ультиматума Собянину содержится требование выплаты 20 тысяч рублей каждому члену семьи.

Отменить оплату услуг ЖКХ предлагается до 1 января 2021 года.

До конца этого года, по мнению 12-ти депутатов, москвичи должны быть освобождены от погашения кредитов. Банки при этом не должны ничего потерять - за людей заплатят из бюджета города.

В четвертом пункте требований к мэру говорится о том, что представителей малого и среднего бизнеса до конца года необходимо освободить от арендной платы и налогов.

От мэра Москвы потребовали также всех зараженных коронавирусом обеспечить бесплатной едой.

В седьмом и восьмом пунктах ультиматума говорится о том, что за счет бюджета необходимо восстановить работу всех "оптимизированных" (ликвидированных) медучреждений и ограничить рост цен на продукты питания и лекарства.

Кроме этого, в письме, адресованном столичному градоначальнику, депутаты сразу назвали 7 источников финансирования таких затратных мер по предотвращению голодных бунтов.

Коммунисты считают необходимым в два раза сократить финансирование программы реновации, сократить на треть финансирование строительства метро, в 4 раза - расходы на благоустройство.

Также в 4 раза предлагается сократить расходы на подсветку деревьев и зданий и в 4 раза сократить расходы на содержание СМИ, освещающих деятельность мэрии (сумма затрат - около 20 млрд рублей в год - ред.).

12 депутатов предлагают еще и прекратить финансирование строительства, за исключением медучреждений, школ и детских садов (что уже сделано Собяниным - ред.).

В случае же продления сроков действия режима повышенной готовности, обратиться к правительству РФ за финансовой помощью.

Насколько же реальна угроза голодных бунтов в столице?

Судя по последнему соцопросу, проведенному Online Market Intelligence (OMI) и Центром социального проектирования "Платформа", которые проводят исследование в рамках проекта "Социологический антикризисный центр", 46% россиян уже сегодня боятся, что их семье не на что будет жить...

У 53% опрошенных не оказалось НИКАКИХ накоплений - ноль. Это означает, что как только все эти 70 миллионов россиян доедят то, что купили на "последнее", вопрос голода для значительной, а может быть, и большей части из них действительно станет более, чем актуальным.

P.S.

Список депутатов, подписавших требование к Собянину:

Зубрилин Н.Г., Максимов В.В., Зюганов Л.А., Енгалычева Е.А., Локтев Д.А., Никитина Л.Е., Савостьянов С.В., Ступин Е.В., Тарасов П.М., Шереметьев О.М., Шувалова Е.А., Янчук Е.Ю.

Автор: Олег Горюнов