Сменить приоритеты: 12 депутатов Мосгордумы выдвинули 8 требований к мэру Собянину
Депутаты-коммунисты предупреждают: "В случае проведения несанкционированных многотысячных стихийных акций протеста жителей, вся ответственность ляжет на органы исполнительной власти г. Москвы".
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
В общей сложности депутаты выдвинули 8 требований к мэру Москвы Сергею Собянину:
Итак, в первом пункте ультиматума Собянину содержится требование выплаты 20 тысяч рублей каждому члену семьи.
Отменить оплату услуг ЖКХ предлагается до 1 января 2021 года.
До конца этого года, по мнению 12-ти депутатов, москвичи должны быть освобождены от погашения кредитов. Банки при этом не должны ничего потерять - за людей заплатят из бюджета города.
В четвертом пункте требований к мэру говорится о том, что представителей малого и среднего бизнеса до конца года необходимо освободить от арендной платы и налогов.
От мэра Москвы потребовали также всех зараженных коронавирусом обеспечить бесплатной едой.
В седьмом и восьмом пунктах ультиматума говорится о том, что за счет бюджета необходимо восстановить работу всех "оптимизированных" (ликвидированных) медучреждений и ограничить рост цен на продукты питания и лекарства.
Кроме этого, в письме, адресованном столичному градоначальнику, депутаты сразу назвали 7 источников финансирования таких затратных мер по предотвращению голодных бунтов.
Коммунисты считают необходимым в два раза сократить финансирование программы реновации, сократить на треть финансирование строительства метро, в 4 раза - расходы на благоустройство.
Также в 4 раза предлагается сократить расходы на подсветку деревьев и зданий и в 4 раза сократить расходы на содержание СМИ, освещающих деятельность мэрии (сумма затрат - около 20 млрд рублей в год - ред.).
12 депутатов предлагают еще и прекратить финансирование строительства, за исключением медучреждений, школ и детских садов (что уже сделано Собяниным - ред.).
В случае же продления сроков действия режима повышенной готовности, обратиться к правительству РФ за финансовой помощью.
Насколько же реальна угроза голодных бунтов в столице?
Судя по последнему соцопросу, проведенному Online Market Intelligence (OMI) и Центром социального проектирования "Платформа", которые проводят исследование в рамках проекта "Социологический антикризисный центр", 46% россиян уже сегодня боятся, что их семье не на что будет жить...
У 53% опрошенных не оказалось НИКАКИХ накоплений - ноль. Это означает, что как только все эти 70 миллионов россиян доедят то, что купили на "последнее", вопрос голода для значительной, а может быть, и большей части из них действительно станет более, чем актуальным.
P.S.
Список депутатов, подписавших требование к Собянину:
Зубрилин Н.Г., Максимов В.В., Зюганов Л.А., Енгалычева Е.А., Локтев Д.А., Никитина Л.Е., Савостьянов С.В., Ступин Е.В., Тарасов П.М., Шереметьев О.М., Шувалова Е.А., Янчук Е.Ю.
Автор: Олег Горюнов