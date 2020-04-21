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Поставщики попросили запретить скидки в магазинах

17:25 21.04.2020
Продукты питания
Фото © KM.RU, Илья Шабардин
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Несколько российских ассоциаций, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, попросили власти запретить скидки на продукты в магазинах и тороговых сетях.

Как пишет газета "Ведомости", соответствующее письмо было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

В документе производители просят правительство о дополнительных мерах поддержки. Одной из них и является запрет на скидки.  

По словам генерального директора компании "Союзмолоко" Артема Белова повсеместные промоакции хорошо привлекают покупателей, но снижают доходность производителей. Сейчас расходы только растут, поэтому необходимо свести частоту акций к минимуму.

Отрасли также просят отказаться от штрафов и неустоек за проблемы с поставками продуктов, временно убрать требования по цифровой маркировке на молочной продукции и бутилированной воде, а также увеличить объем льготного кредитования.

Темы: Продовольственный рынок
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Комментарии читателей
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21.04.2020, 22:40
Гость: ABCD

Запрет скидок хорошо подогревает перекупщиков и спекулянтов продукции, но бьёт по карманам покупателей. Я так понимаю, что кучка прохвостов решила что их личный доход для страны важнее чем интересы и так нищего народа? А что так "ассоциация" пофамильно не озвучила всех страдающих о скидок? И чем это интересно скидки вредят спекулянтам, они то свой навар с продукции уже получили, а что там магазины делают это уже не их дело.
21.04.2020, 21:07
Гость: Евгений В

"Я обратился в Минюст с заявлением о признании данных союзов иностранными агентами, чтобы госструктуры понимали, с кем они работают".
А что такое госструктуры РФ? это громадный по численности отряд чиновников, проживающих в Москве, и имеющий своих опричников в регионах. Это далеко не торгаши-поставщики и, тем более, не производители.
21.04.2020, 19:26
Гость: кю

2017г: Сенатор от Курганской области: "Я обратился в Минюст с заявлением о признании данных союзов иностранными агентами, чтобы госструктуры понимали, с кем они работают". "Они на всех совещаниях в правительстве сейчас это используют и, представляясь российскими производителями, лоббируют интересы зарубежных компаний», - заявил сенатор..."
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