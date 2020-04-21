Поставщики попросили запретить скидки в магазинах

17:25

Несколько российских ассоциаций, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, попросили власти запретить скидки на продукты в магазинах и тороговых сетях.

Как пишет газета "Ведомости", соответствующее письмо было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

В документе производители просят правительство о дополнительных мерах поддержки. Одной из них и является запрет на скидки.

По словам генерального директора компании "Союзмолоко" Артема Белова повсеместные промоакции хорошо привлекают покупателей, но снижают доходность производителей. Сейчас расходы только растут, поэтому необходимо свести частоту акций к минимуму.

Отрасли также просят отказаться от штрафов и неустоек за проблемы с поставками продуктов, временно убрать требования по цифровой маркировке на молочной продукции и бутилированной воде, а также увеличить объем льготного кредитования.