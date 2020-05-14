Гендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах

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Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев попросил президента Владимира Путина приступить к снятию ограничительных мер в регионах. Об этом 14 мая пишут «Ведомости».

По информации издания, глава авиакомпании обратился к главе государства накануне на совещании, которое было посвящено поддержке авиационной отрасли в условиях распространения коронавируса. Савельев пояснил, что из-за эпидемии COVID-19 многие граждане отказываются от путешествий по стране с отправлением из столица.

Основная проблема, отмечает Савельев, состоит в том, что по прилете из Москвы в пункт назначения им придется уйти на двухнедельную изоляцию. Если же данную меру отменить, то спрос на авиаперевозки восстановится быстрыми темпами, уверены в «Аэрофлоте».

По этой причине гендиректор авиакомпании попросил президента оценить актуальность принятых карантинных мер, а затем разработать план их поэтапной отмены. Ожидается, что оценку возьмет на себя Роспотребнадзор.

В «Аэрофлоте» отказались официально комментировать данную информацию, однако известно, что авиакомпания летает только из Москвы. В связи с этим введенные ограничения ударили по перевозчику особенно сильно. За апрель трафик «Аэрофлота» сократился в 20 раз.