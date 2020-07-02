Минобрнауки рассматривает перенос в вузах начала учебного года

18:20

Минобрнауки в настоящее время рассматривает сценарии на случай второй волны коронавируса.

Согласно одному из них, учебное заведение по собственному решению сможет перенести начало года не более чем на 2 месяца, а второй вариант предполагает начало обучения в дистанционной форме.

Об этом сообщает издание «Говорит Москва» со ссылкой на слова замминистра Дмитрия Афанасьева.

Отмечается также, что на данный момент ведомство исходит из базового сценария, согласно которому ситуация должна нормализоваться и учебный год начнется 1 сентября.