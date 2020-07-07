Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей увеличилась до 45%

10:38

На фоне пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей возросла с 38,1% в феврале до 44,6% в июне. Такие данные содержатся в исследовании СК «Росгосстрах Жизнь» и центра «Перспектива», сообщает РБК.

Как выяснили социологи, доля респондентов, зарабатывающих в месяц выше 15 тысяч рублей, уменьшилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне. В то же время доля респондентов с доходом выше 25 тысяч — с 36,2% до 27,1%. Согласно результатам исследования, большинство граждан (36,5%) живут на доход от 5 до 15 тысяч рублей в месяц. Доход менее 5 тысяч рублей в месяц наблюдается у 8,1% опрошенных.

Зарабатывают в диапозоне от 25 до 35 тысяч рублей порядка 13% россиян, 35–50 тысяч рублей получают 8,5%. От 50 до 100 тысяч рублей в месяц имеют 3,5%. Больше 100 тысяч зарабывают только 2,1% респондентов.

В опросе участвовали 1,5 тысяч человек старше 18 лет из всех федеральных округов. Исследование проводилось в феврале, марте и июне.

Также СМИ сообщают, что за первое полугодие 2020 года число граждан (физлиц и ИП), признанных банкротами, выросло до 42,72 тысяч человек, что на 47,2% больше, чем в первом полугодии 2019-го.