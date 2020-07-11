Акция протеста против ареста Фургала стала самой массовой в истории края

12:43

В Хабаровске сегодня состоялось стихийное шествие, переросшее в митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По разным оценкам (официальных данных нет), в акции приняло участие от 30 тыс. до 35 тыс. человек.

Работники муниципалитета огородили площадь им. Ленина (главную в городе) и разместили объявление о том, что 11 июля тут намечены дезинфекционные мероприятия в связи с профилактикой коронавируса. Митингующие собирались возле памятника Ленину, и когда их количество превысило примерно 1 тыс., они прорвались через ограждение и заполнили площадь.

Далее люди пошли колонной по расположенной на возвышенности центральной улице, дошли до ее конца, спустились и перешли на улицу на другой сопке. Когда голова колонны приближалась к площади Славы, ее хвост в точке выхода все еще пополнялся новоприбывшими. При этом люди также выходили с примыкающих улиц. В итоге колонна вернулась на площадь им. Ленина.

Во время шествия люди скандировали лозунги: «Это наш край!», «Мы здесь, власть!», «Уходи, Москва!», «Свободу Фургалу!», «Я/мы — Фургал», «Наш выбор — Фургал!» и др. Лозунги сопровождались гулом сигналом водителей, которые остановили свои автомобили вдоль дорог, чтобы пропустить митингующих. Движение в центре было парализовано, но возмущения водителей не отмечалось, пишет «Коммерсант».

Полицейские в ход акции не вмешивались, никого не задерживали. По ходу движения колонны митингующих стояло только несколько экипажей ГИБДД.