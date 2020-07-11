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Акция протеста против ареста Фургала стала самой массовой в истории края

12:43 11.07.2020
Стоп-кадр из видео

В Хабаровске сегодня состоялось стихийное шествие, переросшее в митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По разным оценкам (официальных данных нет), в акции приняло участие от 30 тыс. до 35 тыс. человек. 

Работники муниципалитета огородили площадь им. Ленина (главную в городе) и разместили объявление о том, что 11 июля тут намечены дезинфекционные мероприятия в связи с профилактикой коронавируса. Митингующие собирались возле памятника Ленину, и когда их количество превысило примерно 1 тыс., они прорвались через ограждение и заполнили площадь.

Далее люди пошли колонной по расположенной на возвышенности центральной улице, дошли до ее конца, спустились и перешли на улицу на другой сопке. Когда голова колонны приближалась к площади Славы, ее хвост в точке выхода все еще пополнялся новоприбывшими. При этом люди также выходили с примыкающих улиц. В итоге колонна вернулась на площадь им. Ленина.

Во время шествия люди скандировали лозунги: «Это наш край!», «Мы здесь, власть!», «Уходи, Москва!», «Свободу Фургалу!», «Я/мы — Фургал», «Наш выбор — Фургал!» и др. Лозунги сопровождались гулом сигналом водителей, которые остановили свои автомобили вдоль дорог, чтобы пропустить митингующих. Движение в центре было парализовано, но возмущения водителей не отмечалось, пишет «Коммерсант».

Полицейские в ход акции не вмешивались, никого не задерживали. По ходу движения колонны митингующих стояло только несколько экипажей ГИБДД.

Темы: Хабаровский край, Аресты по резонансным преступлениям в России, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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11.07.2020, 20:42
Гость: Богарне

Там не намекнули, а просто пригрозили; если не уйдет, то поплатятся и его семья, и его друзья. В современной России теперь так...
11.07.2020, 20:30
Гость: Для начала

пусть научится писать правильно.
А ты, видать, всезнайка, раз обвиняешь человека до суда.
Чего так скромно, только губернаторов. Давай сажать сразу всех чиновников и олигархов, включая гаранта - у всех есть грешки, начиная с 90-х.
11.07.2020, 19:29
Гость: Время Ч.

Ага, а ты видать самый грамотный политик в РФ. Посадят урода и слава богу. Побольше бы таких сажали. Этих губеров через одного можно за решетку.
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