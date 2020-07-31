Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»

20:55

Народный артист РФ Сергей Гармаш выступил на закрытом сборе труппы театра "Современник" с заявлением о своем уходе.

"В пятницу в театре "Современник" состоялся закрытый сбор труппы, на котором выступил Сергей Гармаш. Он зачитал письмо, в котором сообщил, что ушел из театра", - приводит ТАСС слова своего источника в театре.

В тексте письма Гармаш негативно отзывался о проектах, поставленных при новом руководстве, в частности, о "Диалогах "Современника". Война и мир" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Гармаш заявил, что считает часть высказываний, прозвучавших в нем, "кощунством, провокацией и даже преступлением".

По словам Гармаша, актеров к участию в проекте подтолкнул художественный руководитель театра, который "потом и отредактировал снятое". Видео, записанные в рамках проекта, были обнародованы от лица "Современника". В пресс-службе театра ранее заявили, что инициаторами и авторами стали "молодые артисты театра, решившие попробовать смело и искренне поговорить о войне, о мире, о своих страхах, чувствах и памяти", пишет РБК.

Также Гармаш указывал на притеснение работников театра, "идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни".

Среди причин ухода он назвал невозможность выполнить данное им обещание после смерти предыдущего художественного руководителя Галины Волчек. "Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу", - поделился он. Как сообщил источник, после того, как было зачитано письмо, в театре пять минут стояла тишина.