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Аксенов уволил директора «Крымавтодора» из-за плохих дорог

16:51 13.08.2020
© KM.RU
© KM.RU

Глава Крыма Сергей Аксенов решил уволить директора «Крымавтодора» Дмитрия Кривенко после выявления недочетов при реализации проектов по федеральной целевой программе (ФЦП) развития Крыма и Севастополя и региональных инвестпрограмм.

«Руководителя «Крымавтодора» — это товарищ Кривенко (директор предприятия Дмитрий Кривенко) — уволить», — заявил Аксенов в ходе совещания по итогам посещения объектов в Симферополе и Симферопольском районе, видеотрансляция заседания опубликована на странице Аксенова в Facebook.

Помимо этого, глава региона также он объявил выговоры начальнику Службы автодорог Крыма Александру Нефедову и его первому заместителю Антону Суханову за низкое качество подготовки документов и отсутствие организационной работы на объектах.

На этой неделе Сергей Аксенов посетил строящиеся и ремонтирующиеся дороги Симферополя, после чего заявил, что разочарован их качеством.

Темы: Крым, Ситуация на дорогах в России, Строительство и реконструкция дорог в России
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Комментарии читателей
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14.08.2020, 07:22
Гость: д. советник

Треш какой то! чуть ли не каждый день в телевизоре какая жизнь хорошая в Крыму ,а дороги на порядок лучше. На поверку все это фейк. Позже окажится и жизнь не такая уж классная.
13.08.2020, 18:05
Гость: Бизнес по Русски

Товарищ Кривенко поди в карман столько сложил , что ему от этого увольнения одна радость , можно спокойно жизнью наслаждаться на соьственной вилле. А патриотичные Россияне заплатят еще налогов , чтобы следующий товарищь бюджет осваивал.
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