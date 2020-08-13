Аксенов уволил директора «Крымавтодора» из-за плохих дорог

16:51

Глава Крыма Сергей Аксенов решил уволить директора «Крымавтодора» Дмитрия Кривенко после выявления недочетов при реализации проектов по федеральной целевой программе (ФЦП) развития Крыма и Севастополя и региональных инвестпрограмм.

«Руководителя «Крымавтодора» — это товарищ Кривенко (директор предприятия Дмитрий Кривенко) — уволить», — заявил Аксенов в ходе совещания по итогам посещения объектов в Симферополе и Симферопольском районе, видеотрансляция заседания опубликована на странице Аксенова в Facebook.

Помимо этого, глава региона также он объявил выговоры начальнику Службы автодорог Крыма Александру Нефедову и его первому заместителю Антону Суханову за низкое качество подготовки документов и отсутствие организационной работы на объектах.

На этой неделе Сергей Аксенов посетил строящиеся и ремонтирующиеся дороги Симферополя, после чего заявил, что разочарован их качеством.