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СМИ: Приказ отпустить Навального на лечение в Германию поступил из Кремля

21:56 14.09.2020
Стоп-кадр из видео

Анонимные рассказы врачей, которые осматривали Алексея Навального в Омске, не сходятся с официальным диагнозом и указывают на отравление. Об этом 14 сентября пишет Reuters.

«Рассказы [опрошенных омских врачей] противоречат публичному диагнозу, поставленному медиками больницы скорой помощи № 1 в Омске <...>, которые заявили, что Навальный впал в кому из-за нарушения обмена веществ, и его уровень сахара в крови был в четыре раза выше нормы», — сообщает агентство со ссылкой на свои анонимные источники.

Собеседники агентства рассказали, что первые тесты не показали изменения уровня сахара в крови оппозиционера, не увидели они и нарушения обмена веществ. Они быстро исключили диабетическую кому и инсульт. В первые минуты пациент был в ступоре и не мог ничего объяснить. «Четыре из пяти источников сообщили, что медики, которые осмотрели Навального, наблюдали клиническую картину отравления», — цитирует материал Reuters  Фонтанка.Ру.

После поступления в омскую больницу нарушение обмена веществ стало основным «рабочим диагнозом». Главный врач БСМП-1 Александр Мураховский предположил, что состояние пациента может быть вызвано резким изменением уровня сахара в крови. Лаборатория бундесвера в Германии, в свою очередь, нашла у оппозиционера следы яда из группы «Новичок». Лечивший Алексея Навального главный токсиколог Омской области Александр Сабаев уверен, что заявления об отравлении Навального «Новичком» расходятся с клинической картиной. Он также уточнил, что за несколько дней до предполагаемого отравления Навальный сидел на диетах. Он отметил, что в организме оппозиционера не выявили следов отравляющих веществ.

Анонимный источник также рассказал, что приказ отпустить Навального на лечение в Германию поступил «непосредственно из Кремля без объяснения причин». «Мы сидели в кабинете (в больнице), когда позвонили из Кремля и сказали отпустить больного… и работа началась. Все вздохнули с облегчением», — сказал источник.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков данную информацию опроверг: «Нет, это неправда. Администрация президента не контролирует врачей ни в Омске, ни в других городах нашей страны», сообщает «БИЗНЕС Online».

Темы: Происшествия, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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15.09.2020, 00:51
Гость: Юляша

кто ?
ам.наймит-власовец.
15.09.2020, 00:43
Гость: rick

ПРОДОЛЖЕНИЕ - разрешение на вывоз А.Навального
Сообщение об отравлении А.Навального пошло через Твиттер от Киры Ярмыш в 20.08.2020 в 07 часов и 6 минут - время Омск. В 8 часов 38 минут (сренеевропейское время) идет сообщение в Германии первая ТВ-Программа об отравлении. Заявление бундеканцлерин А.Меркел с требованием(!) расследовать дело А.Навального следует в 18:00 по среднеевропейскому времени. Т.е. отсюда следует, что В.Путину
уже доложили об этом и очевидно почти стразу получили согласия, так ВСЕ ДОКУМЕНТЫ на прилет самолета в Омск были уже ПОЛУЧЕНЫ
фирмой FAI 00:35 минут по срендеевропейскому времени. Д.Песков говорил НЕПРАВДУ или в противном случае означает, что В.Путин потерял контроль и решают от его имени другие - как было в СССР при позднем Л.Брежневе.
15.09.2020, 00:42
Гость: rick

То что разрешения на вывоз А.Навального в Германию из Омска могло дать только первое лицо РФ, т.е. В.Путин следует логически.
Первое - против А.Навального было возбуждено дело о клевете. Кроме того, в отношении Навального была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Второе - то что по сути мгновенное разрешение на прилет частного спецборта ( амбулатория) из города Нюрнберг (Германия, владелец частная фирма - FAI") мог дать снова же первое лицо РФ т.е. В.Путин.
Представитель Фирмы заявил 21.08.2020 в г.Нюрнберг, что они получили ВСЕ необходимые документы для полета в г.Омск в 00:35 минут
по среднеевропейскому времени т.е. в один час 35 минут по московскому и идет подготовка к полету в г.Омск. Длительность прямого полета
составляет в среднем 5 часов и 30 минут. Сам самолет типа Bombardier взлетел с аэродрома в г. Нюрнберг в 3 часа ночи по среднеевропейскому
времени т.е. в 4 часа по московскому и в 7 часом по времени в г. Омск. Т.е. к 12 часам и сколько там минут самолет-амбулатория фирмы FAI
приземляется в г.Омск.
15.09.2020, 00:14
Гость: Зарин Зоманович

Уважающие себя читатели, прочтя текст "по сообщению Рейтерс…"
немедленно бросают дальнейшее чтение , т.к. далее неизбежно следует попытка втереть в мозг какую-либо дичь.

Сигнал поступил. Из Кремля. В Омск. Непосредственно в райбольницу, блин. Напрямую на внутреннюю антенну главврача.
14.09.2020, 23:25
Гость: гостЮ

Кто такой навальный?
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