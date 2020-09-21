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В районе Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла

23:05 21.09.2020
Два последних толчка. Изображение Байкальского филиала геофизической службы РАН

Землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло в районе озера Байкал, сообщил Европейский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр располагался в 70 км к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине 2 км.

Информации о жертвах и разрушениях в результате землетрясения в Иркутской области пока нет, сообщило ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, эпицентр находился в районе поселка Култук Слюдянского района.

Магнитуда в эпицентре составила 5,9, в Иркутске — 5–6. Толчки ощущались в 12 районах Иркутской области и 4 районах Бурятии.

Мэр Иркутска Руслан Болотов ввел в городе режим повышенной готовности, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу мэрии. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты работают в штатном режиме. Дежурные службы города собирают информацию о последствиях землетрясения.

В Иркутске первый толчок был очень сильный, в 2:05 местного времени. "Дом прямо зашатало во все стороны. Через 15 минут был второй толчок, очень слабый и еле ощутимый",— рассказал корреспондент издания.

В социальных сетях жители города пишут, что перед первым толчком слышали гул, "будто тяжелая техника". В некоторых домах мигал свет.

Темы: Байкал, Крупные землетрясения и их последствия
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22.09.2020, 07:33
Гость: АгентСмит

Сибири пытается стряхнуть с себя китайцев...
22.09.2020, 04:52
Гость: Мало!

Чтобы ощутить приятное волнение нужно как минимум 9.5.
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