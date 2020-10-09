Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе

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Президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, Путин пригласил министров иностранных дел Азербайджана и Армении на консультации в Москву. Переговоры при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова назначены на завтра, 9 октября, сообщает "Коммерсант".

«После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными»,— говорится в заявлении.