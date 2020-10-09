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Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе

00:05 9.10.2020
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Стоп-кадр из видео

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, Путин пригласил министров иностранных дел Азербайджана и Армении на консультации в Москву. Переговоры при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова назначены на завтра, 9 октября, сообщает "Коммерсант".

«После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными»,— говорится в заявлении.

Темы: Владимир Путин, Конфликт в Нагорном Карабахе
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Комментарии читателей
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09.10.2020, 08:49
Гость: Бушприт-Евгений В

Любой конфликт в бывших республиках СССР выгоден США и вам майданутым ведь именно вы своим подстрекательством тащите войну в дом за печеньки от гос.депа.
09.10.2020, 08:47
Гость: Контрразведчик

Поддерживаю тебя, Русич! Еще надо прекратить завоз азерского, арского пойла! Пусть сами пьют свою чу.банску ханку!
09.10.2020, 08:42
Гость: Русский

...бульбаш, а ты как мЯчтал?, чтоб ВВП и Россия бросилась "помогать" воюющим сторонам?! А вот фиг тебе! СССРа - умер и навсегда.
Тут ВВП- просто красавчик!
09.10.2020, 08:36
Гость: Оттудова

Не доложили-с про обстановку ;-).
09.10.2020, 08:22
Гость: )))

Вы отстали от .
В бандитских разборках не задействуют "катюши" по населению,самолеты,дроны,и пр. И не стреляют в церкву,как вчера в Карабахскую пульнули. Это религиозная война,вернее, очередная агрессия против христианства. Вот кто главный бандит,о котором сми и не пишут даже. Догадайтесь,кто.
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