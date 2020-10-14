Бывший глава Удмуртии получил 10 лет за взятки

13:13 14.10.2020

Экс-губернатора Удмуртии Александра Соловьева приговорили к 10 годам колонии строгого режима за получение взяток в крупном размере. Также бывший чиновник заплатит штраф в 275 миллионов рублей.

Согласно решению суда, Соловьев был признан виновным по двум эпизодам ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Судебный процесс над бывшим губернатором длится с декабря 2018 года, с перерывами из-за болезней подсудимого, адвоката и карантинных мер по COVID-19. Прокурор требовал для Соловьева 13 лет строгого режима.

Силовики задержали Александра Соловьева в апреле 2017 года. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Бывшего губернатора обвинили в получении взятки в особо крупном размере: в СК России заявили, что в 2014–2016 годах чиновник получил от строителей мостов через реки Буй и Кама около удмуртского города Камбарка взятки — в частности, 139 миллионов рублей от строителей и еще 2,7 миллиона в виде доли в коммерческой организации.

Как установил суд, в обмен на это Соловьев обеспечивал «внеочередную» оплату строительства мостов из федерального и регионального бюджетов, а также выделял лицензии на изучение участка недр, разведку, добычу песка и песчано-гравийной смеси.