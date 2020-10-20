Сотрудникам соцучреждений направили 12 млрд рублей за работу в пандемию

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Работники социальных учреждений за работу в период пандемии получили свыше 443 тысяч выплат на общую сумму 12,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда.

«Так, врачам произведено около 5 тысяч выплат; работникам среднего медицинского персонала — 77 тысяч выплат; социальным и педагогическим работникам – порядка 73 тысяч выплат; работникам младшего медперсонала – 155 тысяч выплат; техническим работникам – 131 тысяч выплат», — говорится в релизе.

Как отметили в ведомстве, выплаты назначаются социальным работникам, которые трудились во время пандемии в сменном режиме, что предполагает их проживание в организации на протяжении смены. Выплаты соцработникам были продлены до 15 ноября. На эти цели направлено 2,8 миллиарда рублей. Всего из федерального бюджета выделено порядка 17,8 миллиарда.

В начале октября сообщалось, что медицинских сотрудников всех профилей стали привлекать в «красные зоны», где лечат зараженных COVID-19. Медики пожаловались, что руководство медицинских организаций не оформляют контракты, предусматривающие дополнительные выплаты за опасную работу. Счетная палата РФ пообещала проверить эти сообщения.

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