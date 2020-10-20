Сотрудникам соцучреждений направили 12 млрд рублей за работу в пандемию
Работники социальных учреждений за работу в период пандемии получили свыше 443 тысяч выплат на общую сумму 12,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда.
«Так, врачам произведено около 5 тысяч выплат; работникам среднего медицинского персонала — 77 тысяч выплат; социальным и педагогическим работникам – порядка 73 тысяч выплат; работникам младшего медперсонала – 155 тысяч выплат; техническим работникам – 131 тысяч выплат», — говорится в релизе.
Как отметили в ведомстве, выплаты назначаются социальным работникам, которые трудились во время пандемии в сменном режиме, что предполагает их проживание в организации на протяжении смены. Выплаты соцработникам были продлены до 15 ноября. На эти цели направлено 2,8 миллиарда рублей. Всего из федерального бюджета выделено порядка 17,8 миллиарда.
В начале октября сообщалось, что медицинских сотрудников всех профилей стали привлекать в «красные зоны», где лечат зараженных COVID-19. Медики пожаловались, что руководство медицинских организаций не оформляют контракты, предусматривающие дополнительные выплаты за опасную работу. Счетная палата РФ пообещала проверить эти сообщения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нисколько.
сколько дойдет до работников?