Миронов заразился коронавирусом и предложил создать фонд по борьбе с COVID

12:38 23.10.2020

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заразился COVID-19 и самоизолировался. Об этом политик рассказал через свою пресс-службу.

В пресс-службе отметили, что парламентарий чувствует себя хорошо.

«Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции», — цитирует Миронова РИА «Новости».

При этом политик предложил создать федеральный фонд по борьбе с коронавирусом, финансировать который возможно за счет отмены возврата НДС для экспортеров сырья и введения госмонополии на производство спирта. Как пояснил Миронов, этот фонд будет выделять средства на тестирование россиян, закупку необходимых медикаментов и развитие службы скорой помощи.

Сегодня в России был установлен новый за все время эпидемии рекорд по количеству людей, у которых за сутки был обнаружен COVID-19 — 17 350. Из них 5478 — в Москве.