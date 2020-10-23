Миронов заразился коронавирусом и предложил создать фонд по борьбе с COVID

Сергей Миронов © KM.RU, Кирилл Зыков

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заразился COVID-19 и самоизолировался. Об этом политик рассказал через свою пресс-службу.

В пресс-службе отметили, что парламентарий чувствует себя хорошо.

«Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции», — цитирует Миронова РИА «Новости»

При этом политик предложил создать федеральный фонд по борьбе с коронавирусом, финансировать который возможно за счет отмены возврата НДС для экспортеров сырья и введения госмонополии на производство спирта. Как пояснил Миронов, этот фонд будет выделять средства на тестирование россиян, закупку необходимых медикаментов и развитие службы скорой помощи.

Сегодня в России был установлен новый за все время эпидемии рекорд по количеству людей, у которых за сутки был обнаружен COVID-19 — 17 350. Из них 5478 — в Москве.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.10.2020, 15:19
    Гость: а

    от поноса помогают памперсы и никакого фонда борьбы с поносом не нужно. Все очень важные чиновники легко переносят эту смертельную заразу дома на самоизоляции и без ущерба для экономики. Экономика даже не замечает что их нет на титаническом непосильном труде. Хорошо хоть "Валдай" провели в режиме онлайн и сэкономили сотни тонн топлива на перелетах. Хотя зарплаты все получат не важно где находясь, что в комфортном кабинете, что в уютном доме либо на даче, что на саммите, что в сауне или охоте... и никаких аппаратов ИВЛ им не нужно. Все болезни сейчас лечатся деньгами, а если денег не, то не жилец ты более. Да и какой смысл жить если денег нет совсем. Капитализм, однако, понимаешь.

  3. 23.10.2020, 15:00
    Гость: Ося бендер

    На что собираем деньги?«на провал» ,чтобы не проваливался,детям и милиции вход 10 копеек

  4. 23.10.2020, 14:44
    Гость: интересно

    Н4 начсёт масок на Миронове уже высказались. Есть и ещё нюанс. А никому не странно что испытания вакцины сопровождаются всплеском ковидной инфекции? Вообще-то получение чистых реактивов всегда проблема. А уж в микробиологии и подавно. формально нам говорят что вирус как таковой не используется для вакцинации (они мол меняют лишь оболочку вируса). В химии получают относительно чистые реактивы, но там работают с веществами над которыми можно проводить различные воздействия. А как очищать например продукты разложения вирусов от остатков не повреждённых вирусов.
    Миронов? Вы там все такие "больные" на голову? Проблема не в финансировании ныне, а в элементарном не желании очищать воздух от вирусов или просто повреждения короны (чем вирус и прицепляется). Пока вирус не в теле - это просто комок органики.

  5. 23.10.2020, 14:28
    Гость: Оттудова

    Если в депутатском корпусе все вымрут - то у меня не будет причины расстраиваться. Не собираюсь этой ..... прощать повышения пенсионного возраста своим родным и близким.

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